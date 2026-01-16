El maíz registra su mayor pérdida semanal desde julio ante la abundante oferta

CAMBERRA, 16 ene (Reuters) -

Los futuros del maíz de Chicago avanzaban el viernes, pero aun así se preparaban para terminar la semana con un descenso superior al 5%, su mayor caída desde julio, después de que las revisiones al alza de las estimaciones de producción subrayaran la abundante oferta mundial.

Los futuros del trigo y la soja también subían, aunque la abundante oferta los avances, por lo que ambos contratos se encaminan a registrar modestas pérdidas semanales. El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) subía un 0,2%, a US$4,21 el bushel, a las 0518 GMT, pero un 5,6% por debajo del cierre del viernes pasado.

Los precios descendieron el lunes, después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevara sus estimaciones sobre la producción y los inventarios estadounidenses más de lo que esperaban los analistas.

El Consejo Internacional de Cereales subrayó el jueves las expectativas de una oferta abundante, elevando su estimación de producción mundial de maíz para 2025/26 en 15 millones de toneladas métricas, hasta 1.313 millones de toneladas, al tiempo que aumentaba su evaluación de la producción mundial de trigo.

"Afortunadamente, el sector mundial de las proteínas animales está obteniendo buenos resultados, por lo que están comprando más cereales forrajeros", dijo Vitor Pistoia, analista de Rabobank.

Sin embargo, las exportaciones estadounidenses tendrán que mantenerse altas durante el resto de la temporada para evitar un exceso de inventarios, lo que podría requerir que los precios estadounidenses bajen para superar al maíz brasileño, escribió Bevan Everett, analista de StoneX, en una nota a clientes. En otros cultivos, la soja CBOT subía un 0,1%, a US$10,54 el bushel, pero un 0,8% en la semana, mientras que el trigo ganaba un 0,1%, a US$5,10-3/4 el bushel, y se encaminaba a una caída semanal del 1,3%.

Los precios de la soja se han visto respaldados por la fuerte demanda interna de Estados Unidos y un repunte de los precios del aceite de soja CBOT, que subieron un 4,4% el jueves y otro 0,3% el viernes después de que Reuters informara de que el Gobierno de EEUU planea finalizar las cuotas de mezcla de biocombustibles para 2026 a principios de marzo.

La Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas de EEUU informó de que sus miembros trituraron en diciembre la segunda mayor cantidad mensual de soja registrada, superando las expectativas de los analistas.

Sin embargo, la abundante oferta sigue pesando sobre los precios. La agencia de cultivos Conab proyectó el jueves una producción récord de soja brasileña de 176,12 millones de toneladas en la campaña 2025/26, y la consultora Agroconsult dijo que la cosecha sería aún mayor, 182,2 millones de toneladas. (Información de Peter Hobson; edición de Sherry Jacob-Phillips y Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)