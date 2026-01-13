El maíz se hunde a mínimos de tres meses tras sorpresa por reporte del USDA

Por Karl Plume

CHICAGO, 13 ene (Reuters) -

Los futuros del maíz estadounidense caían el martes a mínimos de tres meses, profundizando la baja del día anterior por las perspectivas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de una enorme oferta tras una cosecha local récord.

La soja tocó su nivel más bajo en dos meses y medio después de que el USDA recortó el lunes sus previsiones de exportación estadounidense y elevó su estimación de cosecha para Brasil.

El USDA sorprendió el lunes al mercado del maíz al subir su previsión de la cosecha estadounidense de 2025 a un nuevo récord, en contra de las expectativas de una baja, junto con anticipar las existencias trimestrales estadounidenses del cereal más grandes de su historia.

Las pérdidas del martes se vieron atenuadas por las compras de oportunidad y el apoyo técnico, y porque los operadores centraron su atención en las condiciones meteorológicas de Brasil, donde los agricultores pronto plantarán su segunda gran cosecha de maíz. "Para el maíz, ha sido un acontecimiento doloroso y abrupto y probablemente estas sean las peores cifras que vamos a ver. En todo caso, hay cierto riesgo en el clima sudamericano", dijo Ted Seifried, estratega jefe de Zaner Group.

"Pero en el caso de la soja, no creo que exista el mismo tipo de mentalidad", añadió.

Es probable que la cosecha récord de Brasil reduzca la demanda de soja estadounidense en los próximos meses, y sigue sin estar claro si el reciente aumento de las compras de China continuará una vez alcanzado el objetivo de 12 millones de toneladas métricas. El maíz para marzo en Chicago bajaba 1 centavo, a US$4,205 el bushel, a las 1854 GMT, tras haber tocado antes el punto más bajo para un contrato más activo desde el 16 de octubre. La soja para marzo perdía 10,5 centavos, a US$10,385 el bushel, el nivel más bajo desde el 23 de octubre, mientras que el trigo para el mismo mes retrocedía 0,75 centavos, a US$5,105 el bushel.