El maíz sube ante el temor a que los rendimientos estadounidenses no alcancen las estimaciones

CAMBERRA, 17 oct (Reuters) -

Los futuros del maíz de Chicago extendían sus ganancias a una cuarta sesión el viernes y se encaminaban a sus primeras ganancias semanales en cinco semanas, mientras los operadores especulaban con que los rendimientos de la cosecha estadounidense podrían ser inferiores a los pronosticados.

Los futuros de la soja subían, tras conocerse que la producción de soja en septiembre fue mucho mayor de lo previsto. El trigo seguía al alza al maíz y la soja, favorecido por la cobertura de posiciones cortas después de que los precios cayeran a mínimos de cinco años a principios de semana. Los tres contratos se veían favorecidos por el debilitamiento del dólar, que abarata las exportaciones estadounidenses para los compradores con otras divisas.

Los fondos de materias primas han sido compradores netos de los tres cultivos desde el martes, según los operadores. El contrato de maíz más activo de la Bolsa de Chicago (CBOT) subía un 0,4%, a US$4,23-1/2 el bushel, a las 0601 GMT, un 2,5% más que el viernes pasado. La soja CBOT subía un 0,2% a US$10,13 el bushel y se encaminaba a una ganancia semanal del 0,6%, mientras que el trigo subía un 0,3%, a US$5,03-3/4 el bushel, y un 1,1% en la semana.

Las tres cosechas han sufrido fuertes caídas desde 2022 debido a la abundante oferta.

Los movimientos del mercado siguen siendo cautelosos debido a un cierre de la Administración de Estados Unidos que detiene la publicación de datos clave sobre los cultivos, pero los operadores siguen estimando la oferta y la demanda.

"Las indicaciones están siendo un poco decepcionantes aquí y allá", dijo Tobin Gorey, fundador de la consultora australiana Cornucopia. "Se especula con que vimos cifras máximas de rendimiento hace un tiempo y ha vuelto un poco".

Sin embargo, los precios siguen cotizando en el rango en el que llevan estancados desde julio y hay pocas perspectivas de subidas significativas, en un momento en que el mercado mundial está cómodamente abastecido, dijo Gorey.

La escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China durante la semana pasada ha mermado las esperanzas de que China reanude las compras de soja y otros cultivos estadounidenses.

El boicot chino a la soja estadounidense ha lastrado los precios de este producto. Las altas primas de los granos brasileños significan que China todavía tiene que asegurar gran parte de su suministro para diciembre y enero, pero Pekín tiene reservas estatales que podría utilizar para satisfacer las necesidades a corto plazo. (Información de Peter Hobson; edición de Sumana Nandy y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)