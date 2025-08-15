El maíz sube, pero mayores cosechas mantienen los precios cerca de los mínimos contractuales

CAMBERRA, 15 ago (Reuters) -

Los futuros del maíz de Chicago subían ligeramente el viernes, pero bajaban un 2% en la semana y se situaban cerca de los mínimos contractuales, después de que las estimaciones de las cosechas estadounidense y brasileña, más elevadas, pusieran de manifiesto que el mercado mundial está bien suministrado.

Los futuros de la soja bajaban mientras la recogida de beneficios restó impulso a la subida provocada por la rebaja de las perspectivas de la cosecha estadounidense.

El trigo también bajaba después de haber seguido la estela bajista del maíz durante la semana, la mejora de las perspectivas de cosecha en Australia Occidental. El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) subía un 0,1%, a US$3,97-1/2 el bushel a las 0621 GMT.

"No parece haber problemas significativos de suministro en los mercados de cereales a nivel mundial", dijo el analista de Commonwealth Bank, Dennis Voznesenski. "Las condiciones estacionales parecen favorables. No hay razones que justifiquen un alza sostenida de los precios". En otros cultivos, la soja más activa de CBOT perdía un 0,1% a US$10,27-1/2 el bushel pero subía un 4% en lo que va de semana, y el trigo para entrega en septiembre caía un 0,2% a US$5,02-1/2 el bushel y se encaminaba a una pérdida semanal del 2,3%. (Información de Peter Hobson; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)