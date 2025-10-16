El maíz sube por preocupación sobre rendimiento en EEUU, demanda de molienda impulsa a la soja

Por Karl Plume

CHICAGO, 16 oct (Reuters) - Los futuros del maíz en la Bolsa de Chicago subieron el jueves por tercer día consecutivo y alcanzaron su nivel más alto en una semana y media, tras conocerse que los rendimientos de la cosecha en algunas zonas del Medio Oeste han sido inferiores a los previstos.

* La soja también subió, ya que la fuerte demanda interna contrarrestó la preocupación por las tensiones comerciales con China, que ha evitado las compras estadounidenses.

* El trigo siguió al alza al maíz y la soja, impulsado por la cobertura de posiciones cortas después de que la abundante oferta mundial arrastró los precios a mínimos de casi cinco años.

* Los movimientos de los mercados más amplios, con el oro y la plata registrando nuevos máximos históricos y la baja del dólar estadounidense, dieron un apoyo adicional a los mercados de cereales.

* El maíz para entrega en diciembre en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía 5,25 centavos a US$4,22 el bushel a las 1707 GMT. Las compras técnicas a medida que el contrato de referencia superaba sus promedios móviles de 20 y 100 días aceleraron las ganancias.

* La soja para noviembre subía 6 centavos a US$10,1250 el bushel, mientras que el trigo para diciembre ganaba 4,75 centavos a US$5,0350 el bushel.

* Los operadores se mantuvieron cautelosos ya que los datos clave de los cultivos no estaban disponibles debido a un cierre del Gobierno y antes de una reunión esperada entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, a finales de mes, cuando se espera que los dos líderes discutan la falta de compras de soja estadounidense por parte de China.

* Las tensiones se han recrudecido después de que China acusó el jueves a Estados Unidos de avivar el pánico por sus controles sobre las tierras raras, lo que llevó a Trump a amenazar con más aranceles a los productos chinos.

* La demanda interna apoyó a la soja, después de que la Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas informó de una molienda mucho más fuerte de lo esperado en septiembre.

* En el mercado del trigo, el principal exportador, Rusia, reanudó los envíos a Indonesia en octubre, sumándose a las expectativas de aceleración de las ventas rusas tras un lento comienzo de la temporada. (Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Naveen Thukral en Singapur. Editado en Español por Ricardo Figueroa)