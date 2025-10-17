El maíz y la soja suben por la incertidumbre sobre el rendimiento en EEUU

Por Karl Plume

CHICAGO, EEUU, 17 oct (Reuters) - Los futuros del maíz estadounidense extendían sus ganancias a una cuarta sesión el viernes y se preparaban para cerrar con la primera alza semanal en un mes, ya que las lentas ventas de los agricultores de grano recién cosechado y reportes de rendimiento de la cosecha menores de lo esperado apoyaron el mercado.

* La soja subía por tercer día consecutivo, debido a que la demanda interna se mantenía firme y a que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, principal comprador de soja, parecían haber retomado su curso, tras medidas que habían agravado la tensión comercial la semana pasada.

* El trigo se fortalecía y se encaminaba a su primer avance semanal en cinco semanas, apoyado por la cobertura de posiciones cortas y las compras de oportunidad tras la reciente caída del mercado a mínimos de cinco años.

* La negociación se mantenía cauta, ya que el cierre del Gobierno estadounidense privaba al mercado de datos clave, como el avance de la cosecha de maíz y soja y las estimaciones actualizadas de rendimiento.

* Se espera que los agricultores estadounidenses obtengan cosechas récord de maíz y de soja, pero algunos informes han puesto en duda las estimaciones más recientes del Gobierno.

* Las escasas ventas de los agricultores de maíz y soja también apuntalaron los futuros.

* "Con el maíz a estos precios, mucha gente queda ahogada. No pueden permitirse venderlo porque tendrían pérdidas", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities. "El agricultor tampoco vende soja".

* La soja también se vio impulsada por la fuerte demanda de los procesadores estadounidenses y las tasas de molienda históricamente altas han aliviado algunas preocupaciones sobre la falta de demanda para las exportaciones a China.

* El comerciante mundial de granos ADM está ofreciendo incentivos para que los agricultores estadounidenses entreguen soja a una importante planta de procesamiento este mes, dijeron las fuentes.

* El maíz para diciembre de la Bolsa de Chicago subía 2,25 centavos, a US$4,24 por bushel, a las 1715 GMT, y la soja para noviembre avanzaba 8,5 centavos a US$10,1925 el bushel. El trigo para diciembre CBOT ganaba 1,5 centavos, a US$5,04 el bushel.

(Contribución de Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Canberra. Edición en español de Javier López de Lérida)