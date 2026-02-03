El mal tiempo no da tregua a Portugal, llega "Leonardo"

Un verdadero tren de perturbaciones, describen los meteorólogos.

En un comunicado, el Instituto Portugués del Mar y de la Atmosfera (Ipma) informó que el territorio continental de Portugal comenzará a sentir los efectos de Leonardo primero en el sur, a partir de la tarde del martes, "con precipitaciones persistentes y ráfagas de viento".

El sistema frontal se extenderá gradualmente a las otras regiones del continente durante la mañana. Aunque los vientos no alcanzarán la velocidad observada durante el paso del ciclón Kristin, las intensas lluvias, junto con cuencas hidrográficas ya al límite de su capacidad, plantean riesgos de inundaciones.

Se espera que el pico de las precipitaciones más intensas ocurra el jueves.

La razón detrás de este tren de perturbaciones es la posición anómala del anticiclón de las Azores, que "se ha desplazado hacia el sur, a la latitud de Madeira", explicó el meteorólogo Nuno Lopes a la revista Expresso.

Esto significa que la barrera de estabilidad habitual, que en invierno suele estar más al norte y protege parcialmente la península ibérica, no se encuentra en su lugar.

Además, el comportamiento de la corriente en chorro, que "ha estado muy al sur durante diez días, pasando por encima de las Azores y la región continental", debería comenzar a debilitarse solo hacia mediados de febrero. (ANSA).