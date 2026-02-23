El Mallorca destituye a su entrenador Jagoba Arrasate

El Real Mallorca, que ocupa puestos de descenso en LaLiga española, anunció este lunes la destitución de su entrenador, el vasco Jagoba Arrasate.

"La decisión, adoptada tras un análisis de la situación deportiva, responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada", explicó el conjunto bermellón en un comunicado.

Arrasate, que también había dirigido en primera división a la Real Sociedad y a Osasuna, se queda así sin completar su segunda temporada al frente del banquillo del equipo insular.

En su primer curso en Mallorca terminó LaLiga en décima posición. Actualmente el equipo es 18º luego de tres derrotas seguidas, la última el lunes ante el Celta (2-0), y ve la salvación -que marca el Elche- a un punto.