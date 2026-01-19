El Manchester City ficha al capitán del Crystal Palace, Marc Guéhi

El Manchester City reforzó su línea defensiva, debilitada por varias lesiones, con el fichaje anunciado este lunes de Marc Guéhi, capitán del Crystal Palace, cuyo contrato con el cuadro londinense vencía al final de la temporada.

Según los medios británicos, el Manchester City desembolsó 23 millones de euros (US$ 26,7 millones) por incorporar al internacional inglés de 25 años.

El nuevo dorsal 15 de los Citizens firmó un contrato por cinco años y medio, es decir, hasta 2031, precisó un comunicado del club.

El segundo clasificado de la Premier League, a siete puntos del líder Arsenal, está actualmente privado por lesión de los centrales Josko Gvardiol, John Stones y Ruben Dias.

Fiable, experimentado y pocas veces lesionado, Marc Guéhi suma 26 internacionalidades con Inglaterra, de la que es uno de los titulares.

"Solo tiene 25 años, pero ya ha demostrado que es un líder, un profesional brillante y alguien que busca constantemente mejorar", celebró Hugo Viana, directivo del City encargado de los fichajes.

"Es fuerte, posee cualidades defensivas excepcionales, lee el juego con inteligencia y aporta pasión y energía cada vez que salta al campo", añadió.

Formado en el Chelsea, Guéhi ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Crystal Palace, cuya camiseta defendió en 188 ocasiones desde su llegada en 2021.

Permanecerá en la historia como el primer capitán en levantar un trofeo con las Águilas, la Copa de Inglaterra, lograda en mayo tras ganar la final en Wembley precisamente contra el Manchester City de Pep Guardiola.

También conquistó la Community Shield -Supercopa- contra el Liverpool en agosto y guió al Palace en la primera competición europea de su historia, la Conference League.

El club del sur de Londres logró retenerlo el último día del mercado previo al inicio de la actual temporada, cuando ya había alcanzado un acuerdo con el Liverpool.

Se resignó a cederlo este invierno para evitar que se marchara libre, sin indemnización por traspaso, al término de su contrato.

Las condiciones de esta salida a mitad de temporada generaron tensiones entre la directiva del club y el entrenador Oliver Glasner, quien anunció su marcha una vez finalice la campaña.

Guéhi, nacido en Costa de Marfil pero naturalizado británico, es el segundo fichaje en el mercado de enero del Manchester City tras la llegada del extremo ghanés Antoine Semenyo procedente del Bournemouth.