El Manchester City ficha al portero italiano Donnarumma
LA NACION
(Reenvía para ajustar fecha, sin cambios en el texto)
MÁnchester, 2 sep (Reuters) - El Manchester City ha fichado al portero italiano Gianluigi Donnarumma, procedente del Paris Saint-Germain, con un contrato de cinco años, informó este martes el club de la Premier League, tras acordar la marcha de Ederson al Fenerbahçe turco.
Los detalles financieros no fueron revelados, pero medios británicos informaron que el City pagó 30 millones de libras (US$40,5 millones) por Donnarumma y acordó la venta de Ederson por 12 millones de libras.
(1 dólar = 0,7402 libras) (Reporte de Lori Ewing; edición de Ken Ferris; editado en español por Tomás Cobos)
