El Manchester City vence al Newcastle y asedia al Arsenal en la Premier

Con un doblete de Nico O'Reilly, el Manchester City venció el sábado 2-1 al Newcastle en la 27 fecha de la Liga Premier y quedó a dos puntos del líder Arsenal con once jornadas por disputar.

O'Reilly adelantó a los Citizens a los catorce minutos en el Etihad Stadium, en Mánchester, y restableció la ventaja a los 27 minutos tras el empate de Lewis Hall para las Urracas en el minuto 22.

El equipo del español Pep Guardiola no cuajó su mejor partido, pero aguantó la ventaja mínima y se llevó tres puntos claves que los dejan a dos unidades del Arsenal.

Los Gunners visitan al Tottenham el domingo, pero independientemente del resultado del derbi del norte de Londres, el City tiene el control del título.

Los Citizens tendrán un partido menos que el Arsenal después de este fin de semana y recibirán a los hombres de Mikel Arteta en abril, en lo que puede llegar a ser una 'final' de la Premier.

Mientras que el Arsenal ha tenido dos victorias en sus últimos siete partidos de liga, el City está calentando motores en el momento justo, con una quinta victoria consecutiva entre todas las competiciones que extiende su racha invicta a ocho partidos.

Este fue el cuarto encuentro entre el City y el Newcastle esta temporada, con un quinto en camino en octavos de final de la FA Cup en marzo.

- Aston Villa y Chelsea pierden pie -

Más temprano, el Aston Villa y el Chelsea empataron contra Leeds (1-1) y Burnley (1-1), respectivamente, y dejaron escapar puntos preciosos en su objetivo de clasificar a la próxima Liga de Campeones de Europa.

Aston Villa de Unai Emery volvió a tropezar, seis días después de perder en casa contra el Newcastle, y cada vez ve más complicado dar alcance al líder Arsenal, del que le separan siete puntos.

Los Villanos, terceros a cinco puntos del Manchester City, tardaron demasiado en entrar en el partido, sin ningún disparo a puerta hasta el minuto 42, después de que Anton Stach abrió la cuenta para el Leeds en el 31'.

Más convincente en la segunda parte, el Aston Villa salvó un punto al marcar sobre la bocina Tammy Abraham (88').

El Chelsea, por su parte, cedió el empate en el tramo final ante el Burnley (1-1), penúltimo y a un paso del descenso, tras haberse adelantado con gol del portugués Joao Pedro.

Aún cuarto en la tabla, los Blues podrían ver cómo el Manchester United, que tiene los mismos puntos, lo supera el lunes cuando enfrente al Everton en Liverpool.

- Récord de presencias de James Milner -

Un gol del paraguayo Diego Gómez abrió el camino de la victoria del Brighton en la cancha del Brentford (2-0).

En ese partido, James Milner estableció un nuevo récord de 654 partidos en la Premier League.

El actual jugador del Brighton, de 40 años, superó la marca de Gareth Barry, ex del Aston Villa y Manchester City.

"Es un ejemplo a seguir dentro y fuera del campo", lo alabó su entrenador, Fabian Hurzeler, que es ocho años más joven que Milner. "No es una sorpresa que esté donde está en este momento, porque tiene una disciplina increíble".