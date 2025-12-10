El Manchester City vence al Real Madrid (2-1) y acentúa la crisis blanca

El Manchester City agravó este miércoles la crisis del Real Madrid al derrotar 2-1 al equipo blanco en el estadio Bernabéu, en la sexta jornada de Liga de Campeones.

El cuadro 'citizen' se marchó al descanso por delante en el marcador (2-1), tras remontar el gol inicial del brasileño Rodrygo Goes (28') con las dianas de Nico O'Reilly (35') y de Erling Haaland (43', de penal).

Con esta derrota, la escuadra de Xabi Alonso desciende a la séptima posición, mientras que la continuidad del entrenador vasco está en aprietos, cuestionada los últimos días por los malos resultados recientes: dos victorias en los últimos ocho encuentros.

rsc/dam