El Manchester United cede al portero André Onana al Trabzonspor

El portero camerunés del Manchester United André Onana fue cedido por una temporada al club turco Trabzonspor, anunciaron ambos clubes este viernes.

Onana, internacional camerunés -50 partidos- de 29 años, jugó 102 partidos con el Manchester United desde su llegada en 2023 procedente del Inter de Milán, en un traspaso de más de 50 millones de euros (US$58,5 millones).

Tras haberse perdido la pretemporada debido a una lesión, Onana, enfrentado con su entrenador Ruben Amorim, cometió varios errores a finales de agosto en la eliminación del United en la segunda ronda de la Copa de la Liga contra el Grimsby (2-2, 12-11 en los penales), un club de cuarta división.

Con el objetivo de reforzar una posición identificada como un punto débil, el Manchester United anunció la semana pasada el fichaje de Senne Lammens, portero belga de 23 años del Royal Amberes e internacional sub-21.

