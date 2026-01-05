El Manchester United despide a Amorim tras una etapa turbulenta

Por Mitch Phillips

LONDRES, 5 ene (Reuters) - La turbulenta etapa de 14 meses de Ruben Amorim como entrenador del Manchester United terminó abruptamente el lunes, cuando fue despedido un día después de ⁠defender apasionadamente su papel y prometer que no dimitiría ⁠tras el decepcionante empate 1-1 con el Leeds United.

"Con el Manchester United en sexta posición de la Premier League, la directiva del club ha tomado a regañadientes la decisión de que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al ⁠equipo la mejor ‌oportunidad de terminar ​en la posición más alta posible en la Premier League", afirmó el club en un comunicado.

El entrenador portugués, de 40 años, sustituyó a Erik ten Hag ​en noviembre de 2024 y terminó su primera temporada con el club en el puesto 15 de la Premier League, la peor ‌clasificación desde que descendieron en 1974, y perdió contra el Tottenham Hotspur en la final de ‌la Europa League.

Esta temporada, el equipo ocupa la sexta posición ​tras 20 jornadas, a 17 puntos del líder, el Arsenal, tras haber ganado tres de sus últimos 11 partidos, y el resultado contra el Leeds provocó una airada reacción en rueda de prensa por parte del entrenador, normalmente afable y honesto.

Amorim se mostró irritado ante las preguntas sobre la seguridad de su futuro en el cargo y lanzó un mensaje desafiante al afirmar que llegó al United como entrenador con plena autoridad y no como un simple técnico que recibe órdenes.

CRÍTICAS

"Si la gente no puede soportar a los Gary Neville y las críticas a todo, tenemos que cambiar el club", dijo, en referencia al exlateral convertido en comentarista, que ha sido un crítico habitual de la inflexibilidad táctica de Amorim, ya que se ⁠ha mantenido fiel a su formación de tres/cinco en la zaga. "Solo quiero decir que vine aquí para ser el mánager, no solo el entrenador. Lo dejé muy claro. Eso va a terminar ​en 18 meses y entonces todos seguirán adelante. Ese era el acuerdo. " No voy a dimitir. Haré mi trabajo hasta que llegue otra persona para sustituirme".

Amorim se incorporó al United tras dejar una gran impresión en el Sporting de Lisboa portugués, pero le costó tener un impacto inmediato. En sus 63 partidos, consiguió 24 victorias, 18 empates y 21 derrotas, con un porcentaje de victorias del 38,1%. En la liga, ese porcentaje bajó al 32%, el peor de todos los entrenadores del club en la era de la Premier League, lo que les ha dejado completamente fuera de la lucha por el título.

Aunque los medios de comunicación apreciaban sus respuestas honestas ⁠y reflexivas, algunos jugadores y observadores no estaban tan impresionados por sus críticas públicas a sus jugadores, entre las que se incluía describir a su equipo ​como "quizás el peor de la historia del club" hace un año.

Los fichajes veraniegos del club, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, le dieron más potencia en la delantera, pero el equipo seguía pareciendo débil en el centro del campo y terriblemente descoordinado y vulnerable en la zaga.

Los últimos partidos no han dado muchas alegrías a los aficionados, ya que la victoria por ‍1-0 sobre el Newcastle United se vio empañada por la derrota en campo del Aston Villa, el empate en casa con el colista, el Wolverhampton, y el empate del domingo en Leeds.

El próximo partido será el miércoles en Burnley, donde el excentrocampista Darren Fletcher, que prefiere un sistema tradicional 4-4-2 en el equipo sub-18 que dirige, tomará las riendas.

La directiva del club se pondrá ahora manos a la obra para encontrar a un entrenador de renombre que pueda devolver al equipo a los días de gloria de la era Alex Ferguson.

Desde que Ferguson ​se retiró en 2013, el United ha recurrido a David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick y Ten Hag con un éxito muy limitado, y ya han pasado 13 años desde que ganaron el último de sus 20 títulos de liga.

El despido de Amorim se produce cuatro días después de que Enzo Maresca, del Chelsea, también saliera del club tras un aparente ‍desencuentro con la directiva. (Información de Mitch Phillips; edición de Toby Chopra y Pritha Sarkar; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Tomás Cobos)