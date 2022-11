El Manchester United inicia "los pasos apropiados" tras la entrevista de Cristiano Ronaldo

El Manchester United inglés confirmó este viernes que ha comenzado a dar "los pasos apropiados" de cara a las declaraciones realizadas por el delantero portugués Cristiano Ronaldo en su entrevista donde se mostró muy crítico con el club y con el entrenador neerlandés Erik ten Hag.

"El Manchester United ha iniciado esta ma√Īana los pasos apropiados en respuesta a la reciente entrevista con los medios de Cristiano Ronaldo. No haremos m√°s comentarios hasta que este proceso llegue a su conclusi√≥n", se limit√≥ a comentar el United.

El de Madeira fue muy cr√≠tico con el club y el t√©cnico, confesando, entre otras cosas, que se sinti√≥ "traicionado" por ambos. "Siento que hay gente que no quiere que est√© aqu√≠ desde el a√Īo pasado", apunt√≥ el portugu√©s en la entrevista a 'TalkTV'.

"Probablemente sea bueno para el United y para m√≠ tener un nuevo desaf√≠o. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los √ļltimos a√Īos", a√Īadi√≥. Adem√°s, lanz√≥ un mensaje a Ten Hag. "Me gusta la gente honesta y que respeta mi moral. Lo que ha pasado en los √ļltimos dos meses no ha sido respeto, en muchos sentidos", apunt√≥.

Seg√ļn el medio 'The Athletic', el Manchester United estar√≠a estudiando "emprender acciones legales" de cara a rescindir el contrato del delantero de 37 a√Īos, que tiene firmado con los 'Diablos Rojos' hasta el pr√≥ximo 30 de junio.

