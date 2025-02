El mandatario de Ras Al Khaimah, EAU, expresó "La ciencia es la piedra fundacional sobre la que construimos un futuro sostenible" durante discurso inaugural del 16º Seminario Internacional de Materiales Avanzados

RAS AL KHAIMAH, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--feb. 17, 2025--

Su excelencia jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo de los EAU y mandatario de Ras Al Khaimah, dio un discurso inaugural en el primer día del Seminario Internacional de Materiales Avanzados (IWAM, por sus siglas en inglés), en el que expresó que la ciencia es la clave para construir un mundo más sostenible y cómo la ciudad de Ras Al Khaimah está comprometida con el avance científico.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250217810456/es/

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, delivering the opening keynote address at the International Workshop on Advanced Materials today (Photo: AETOSWire))

S. E. jeque Saud comentó: “Mediante la celebración anual de IWAM, Ras Al Khaimah reafirma su compromiso de fomentar el avance científico y contribuir a la conversación mundial de materiales avanzados“.

“Al desarrollar una cultura de estudio científico e invertir en materiales avanzados, estamos sentando las bases de un mañana mejor. Los grandes avances en la investigación de materiales avanzados tienen el potencial de revolucionar la producción de energía, el transporte y la fabricación“.

La ciencia es la búsqueda sistemática e intencionada de conocimiento, la lente por la cual examinamos el universo, añadió S. E. Sheikh Saud.

“La ciencia debe ser la piedra fundacional sobre la que construimos un futuro próspero y sostenible, en el que nuestras nuevas generaciones juegan un papel fundamental en continuar esa búsqueda del conocimiento“, S. E. jeque Saud concluyó.

IWAM, en su 16 º año, aúna más de 200 participantes de más de 20 países, incluyendo científicos, estudiantes y oradores, para participar de conferencias, debates y presentaciones de pósteres sobre cómo los materiales avanzados están ayudando a darle forma al futuro.

En el foro participan científicos de prestigiosas instituciones académicas, tales como las universidades de Cambridge y Oxford (Reino Unido) y la Universidad de California y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) (EE. UU.).

En el IWAM también se verán científicos premiando a los estudiantes ganadores del Desafío de Innovación y Sostenibilidad de Ras Al Khaimah, el cual se compone de siete competencias para desarrollar soluciones innovadoras a desafíos del mundo real.

Una sesión científica para estudiantes de escuela secundaria también tendrá lugar durante el IWAM, mientras que científicos visitarán compañías de Ras Al Khaimah para resaltar cómo los materiales avanzados pueden utilizarse para mejorar la productividad.

El IWAM está patrocinado por Stevin Rock, una de las empresas canteras más grandes del mundo y ubicada en Ras Al Khaimah, con una capacidad de producción de más de 80 millones de toneladas por año.

*Fuente:AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250217810456/es/

CONTACT: Steven McCombe

media@rakmediaoffice.ae

KEYWORD: MIDDLE EAST UNITED ARAB EMIRATES

INDUSTRY KEYWORD: ENVIRONMENT RESEARCH ENGINEERING CHEMICALS/PLASTICS MANUFACTURING SUSTAINABILITY UNIVERSITY SCIENCE EDUCATION

SOURCE: Ras Al Khaimah Government Media Office

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 02/17/2025 03:32 PM/DISC: 02/17/2025 03:32 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250217810456/es