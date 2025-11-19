El marroquí Achraf Hakimi, elegido mejor futbolista africano del año

Achraf Hakimi, defensa del París Saint-Germain y capitán de la selección de Marruecos, fue elegido mejor futbolista africano del año 2025, este miércoles en una ceremonia en Rabat.

El jugador de 27 años, que con el PSG fue campeón de Europa y Francia este año, gana por primera vez este prestigioso galardón individual, que concede la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Hakimi, sexto el pasado septiembre en la votación del Balón de Oro de la revista France Football que ganó su compañero francés Ousmane Dembélé, superó en la pugna por este premio continental al atacante egipcio Mohamed Salah (Liverpool), que había sido coronado el mejor de su continente en 2017 y 2018, y al delantero nigeriano Victor Osimhen (Galatasaray), recompensado en 2023.

El año pasado este galardón había sido para el nigeriano Ademola Lookman, del Atalanta. Hakimi había estado en la terna de finalistas en 2023 y 2024.

El pasado mayo, el lateral marroquí había recibido ya el Premio Marc-Vivien Foé, que reconoce al mejor jugador africano de la temporada en la Ligue 1 francesa.

"Es realmente un honor para mí estar aquí hoy. Estoy orgulloso por conseguir un trofeo tan prestigioso", declaró Hakimi este miércoles.

Actualmente apartado de los terrenos de juego por un esguince de tobillo, Hakimi confía en estar totalmente recuperado para guiar a Marruecos, país anfitrión, durante la Copa de África de Naciones (CAN), a partir del 21 de diciembre.

Marruecos fue protagonista en la ceremonia de premios de la CAF también por la victoria de Ghizlane Chebbak como la mejor futbolista del continente, en su caso superando a su compatriota Sanaa Mssoudy y a la nigeriana Rasheedat Ajibade.

Chebbak (25 años) juega en el Al Hilal saudita y fue la máxima anotadora de la Copa de África de Naciones femenina, donde Marruecos perdió la final ante Nigeria.

Otro galardonado marroquí fue Yassine Bonou (Al Hilal), que logró el premio a mejor arquero africano del año.

