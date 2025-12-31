El marroquí El Kaabi, rey de las chilenas y héroe en Copa África

Con dos goles acrobáticos, el atacante marroquí Ayoub El Kaabi, jugador del Olympiakos griego, se ha ganado a los aficionados de los Leones del Atlas, completamente volcados por un equipo guiado por el rey de las chilenas

El Kaabi, de 32 años y a las órdenes en el Pireo del entrenador vasco José Luis Mendilibar, es todo un especialista de esta técnica acrobática

En la presente edición de la Copa África de Naciones (CAN), en la que Marruecos ejerce de anfitrión, el jugador colidera la tabla de mejores goleadores con tres dianas

Pero mientras que su compatriota Brahim Díaz y que el argelino Riyad Mahrez han transformado un penalti cada uno, los tres goles de El Kaabi han llegado en juego abierto, y dos de ellos de chilena

Su primera acrobacia del torneo fue su carta de presentación tras haber empezado desde el banquillo en la entrada en liza de Marruecos contra Comoras. Los Leones del Atlas, paralizados por la presión de abrir el torneo como anfitrión y favorito, no encontraban la manera de imponer su juego

Pero el gol de El Kaabi hizo saltar a todos los aficionados del país, que habían llegado incluso a silbar a sus propios jugadores durante el descanso, disgustados por el pobre rendimiento de su selección

Poco después se viralizó en redes sociales un vídeo que recopilaba todos los goles acrobáticos anotados por El Kaabi a lo largo de su carrera

En el segundo partido, Marruecos sumó un pobre empate 1-1 contra Malí, y de nuevo la presión aumentó de cara al tercer encuentro en fase de grupos, contra Zambia

El Kaabi abrió el marcador con un gol "normal", antes de lograr su doblete con una tercera chilena, para anotar el tercer gol de Marruecos (3-0)

Unos golazos que han servido para calmar la rabia de ciertos aficionados que pedían el cese del seleccionador Walid Regragui en pleno torneo y para unir a todo un país detrás de la selección capitaneada por Achraf Hakimi

- Un cuento de hadas -

Lejos de ser una excepción, los goles acrobáticos representan la regla para El Kaabi, todo un especialista de las chilenas

Durante la temporada 2020-2021, con el Wydad Casablanca, anotó cuatro goles así. Con Marruecos, sumaba otros dos: uno el pasado mes de junio durante un amistoso contra Benin (1-0) y cuatro años antes en un partido de clasificación al Mundial 2022 contra Guinea-Bisáu (5-0)

Más allá de la magia de sus goles, la historia de Ayoub El Kaabi tiene otros elementos de cuento de hadas

Sus primeros golpes al esférico llegaron en la calle, donde aprendió a jugar en una juventud marcada por "trabajos en carpinterías, en limpieza de alfombras o venta ambulante de sal", como confesó a la página web de la UEFA

El marroquí creció en un entorno desfavorecido en Casablanca, en el barrio popular de Derb Milla. Vivió en un barrio de chabolas en los años 1990 y abandonó el colegio a los 15 años para ayudar a las necesidades de su familia

Como jugador amateur fue detectado por los ojeadores del Racing Casablanca y abandonó la carpintería tras firmar su primer contrato profesional en 2014, a los 21 años

Su recorrido tampoco ha sido sencillo: fichó por un club chino poco antes de que el país asiático recibiera el golpe de la pandemia de Covid y defendía los colores del Hatayspor turco, basado en la ciudad de Antakya, cuando la región sufrió los terribles terremotos de 2023

Ese mismo año fichó por el Olympiakos griego, y en 2024 se proclamó campeón de la Conference League, anotando el único gol de la final ganada a la Fiorentina

Aquella diana le hizo ser el primer marroquí en anotar un gol en una final europea. Un primer logro de todo un héroe nacional para Marruecos