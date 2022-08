El Marsella ficha por tres temporadas a Jordan Veretout

El mediocampista francés Jordan Veretout, de 29 años, se comprometió por tres temporadas con el Marsella, anunció el club este viernes.

Formado en el Nantes, pasó por el Aston Villa y el Saint-Etienne. Regresa a la Ligue 1 francesa después de cinco temporadas en Italia, en la Fiorentina y en la Roma, el equipo que ganó la Conference League la pasada temporada.

"Hoy creo que ha llegado el momento de volver a Francia y al Olympique de Marsella, que me contactó. Es un gran proyecto", dijo Veretout en una breve conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el presidente del club, Pablo Longoria.

En su comunicado, el club marsellés celebró este fichaje.

"Jordan es un mediocampista que impresiona por su técnica, su calidad de pase y su volumen de juego", destacó el equipo en un comunicado.

El Marsella no desveló el coste de la operación.

Veretout se suma a un plantel que incorporó recientemente al lateral Jonathan Clauss (ex Lens), al arquero español Rubén Blanco (ex Celta de Vigo) y al atacante colombiano Luis Suárez (ex Granada).

Con la selección francesa, Veretout ha disputado cinco partidos. Formó parte del equipo campeón el año pasado en la Liga de Naciones de la UEFA, entrando brevemente en juego en los partidos disputados ante Bélgica y España.

