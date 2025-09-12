El Marsella golea al Lorient 4-0 antes de su visita al Real Madrid
El Olympique de Marsella derrotó al Lorient 4-0 este viernes en el Vélodrome en el primer partido de
El Olympique de Marsella derrotó al Lorient 4-0 este viernes en el Vélodrome en el primer partido de la cuarta jornada de la liga de Francia y ganó confianza de cara a su visita al Real Madrid el martes en la Liga de Campeones de Europa.
En su primer partido con el Marsella, el defensor internacional francés Benjamin Pavard firmó el 2-0 de un buen remate de cabeza.
Los otros goles locales fueron obra de Mason Greenwood de penal, Angel Gomes y Nayef Aguerd.
El Marsella de Roberto De Zerbi se alza provisionalmente al cuarto puesto del campeonato galo.
En su próximo partido liguero, el domingo, recibirá al Paris Saint-Germain.
