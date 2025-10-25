El Marsella pierde en Lens (2-1) y cede el liderato al PSG

Semana de pesadilla para el Olympique de Marsella: derrotado por el Sporting de Portugal en Liga de Campeones, el club francés perdió este sábado en Lens (2-1) en Ligue 1, y cedió al París SG el liderato del campeonato galo.

Esta derrota hace descender al conjunto marsellés al tercer puesto (18 puntos), mientras el PSG recuperó la primera posición (20 puntos) gracias a su victoria horas antes en Brest (0-3).

El Lens (2º), equipo de una ciudad de poco más de 30.000 habitantes, se intercaló entre ambos colosos del fútbol francés. Nada parece detener a los ‘Sangre y Oro’ revelación en lo que va de temporada en Francia, que sumó una cuarta victoria seguida en Ligue 1

El Marsella de Roberto De Zerbi se mostró este sábado como un equipo sin imaginación ni soluciones, bien contenido por el bloque del Lens, dirigido por el DT Pierre Sage.

Uno de los jugadores más destacados del Marsella esta temporada, Mason Greenwood, abrió el marcador de un remate a la entrada del área (17'), bien servido por Timothy Weah.

El inglés igualó a la altura del argentino Joaquín Panichelli al frente de la clasificación de máximos goleadores del campeonato con siete goles.

Odsonne Édouard convirtió al estilo Panenka un penal cometido por Benjamin Pavard (23'). El campeón del mundo francés en 2018 no tuvo su noche en la ciudad del norte de Francia y marcó en propia a la salida de un córner (53') antes de ser sustituido.

