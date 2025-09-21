El Marsella-PSG se aplaza por las tormentas

El estelar partido entre el Olympique de Marsella y el París SG, previsto este domingo en la quinta jornada de la Ligue 1, fue pospuesto debido a las fuertes tormentas, anunció a la AFP el prefecto de la región Bouches-du-Rhône.

"El partido se pospone porque puede haber lluvias intensas con importantes riesgos", señaló Georges-François Leclerc.

El partido estaba previsto en un estadio Vélodrome que iba a llenar sus 65.000 localidades.

La región Bouches-du-Rhône está en alerta naranja por lluvias, inundaciones y tormentas.

La reprogramación se realizará "muy rápidamente", añadió el prefecto, sin precisar una fecha para reanudar este partido, uno de los más esperados de la temporada debido a la rivalidad histórica entre los dos clubes.

Según el prefecto, había varios riesgos: que los espectadores tomaran sus autos, que hubiera "un movimiento de multitudes antes del partido" y que durante el partido hubiera "un riesgo de tormenta para los espectadores y los jugadores".

Contactada por la AFP, la Liga de Fútbol Profesional (LFP), competente para definir una nueva fecha para el encuentro, no estaba disponible.

Bouches-du-Rhône, junto con otros cinco departamentos, fueron colocados bajo vigilancia naranja por "lluvias-inundaciones" según Meteo France.

"Las intensidades de lluvia podrían ser muy significativas. Especialmente en Marsella podrían darse importantes escorrentías urbanas", detalló la prefectura en un comunicado.

dac-we/san/pm/pb