El Marsella-PSG se aplaza por las tormentas
El estelar partido entre el Olympique de Marsella y el París SG, previsto este domingo en la quinta
- 1 minuto de lectura'
El estelar partido entre el Olympique de Marsella y el París SG, previsto este domingo en la quinta jornada de la Ligue 1, fue pospuesto debido a las fuertes tormentas, anunció a la AFP el prefecto de la región Bouches-du-Rhône.
"El partido se pospone porque puede haber lluvias intensas con importantes riesgos", señaló Georges-François Leclerc.
El partido estaba previsto en un estadio Vélodrome que iba a llenar sus 65.000 localidades.
La región Bouches-du-Rhône está en alerta naranja por lluvias, inundaciones y tormentas.
La reprogramación se realizará "muy rápidamente", añadió el prefecto, sin precisar una fecha para reanudar este partido, uno de los más esperados de la temporada debido a la rivalidad histórica entre los dos clubes.
Según el prefecto, había varios riesgos: que los espectadores tomaran sus autos, que hubiera "un movimiento de multitudes antes del partido" y que durante el partido hubiera "un riesgo de tormenta para los espectadores y los jugadores".
Contactada por la AFP, la Liga de Fútbol Profesional (LFP), competente para definir una nueva fecha para el encuentro, no estaba disponible.
Bouches-du-Rhône, junto con otros cinco departamentos, fueron colocados bajo vigilancia naranja por "lluvias-inundaciones" según Meteo France.
"Las intensidades de lluvia podrían ser muy significativas. Especialmente en Marsella podrían darse importantes escorrentías urbanas", detalló la prefectura en un comunicado.
dac-we/san/pm/pb
Otras noticias de Liga de Francia
- 1
El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti
- 2
Alertas en gran parte del país: cancelaciones, complicaciones y una caída de granizo histórica, los efectos del temporal
- 3
Llamando a la puerta del amigo americano
- 4
River, desanimado y débil: en tres días perdió dos partidos, tantos como en los 39 anteriores del año