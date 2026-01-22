El Marsella quiere aferrarse a la Ligue 1 con un Greenwood desatado

El Olympique de Marsella, que se enfrenta el sábado al líder Lens en la 19ª fecha de la Ligue 1, confía sus esperanzas de aferrarse a la pelea por el título a su delantero inglés, Mason Greenwood, máximo goleador del campeonato galo

Luego de una primera temporada exitosa a nivel individual en el Velodrome (22 goles y seis pases de gol en 36 partidos), el exjugador del Manchester United y del Getafe suma ya 20 goles y seis pases de gol en el curso 2025-2026 entre todas las competiciones

El delantero inglés ha comenzado con fuerza el 2026, con un gol al PSG en el Trofeo de los Campeones (Supercopa francesa), y otro el sábado en Angers, que le permitió ampliar su ventaja al frente de la clasificación de goleadores de la Ligue 1 (12 goles) y un triplete contra el modesto Bayeux en Copa de Francia (9-0)

Sin embargo, no marcó ante Liverpool en Champions el miércoles en la derrota por 3-0

"Si está bien, si corre, si lucha y si juega con generosidad Greenwood no sale del equipo", resumió la semana pasada su entrenador Roberto De Zerbi, que sabe que su delantero no es el más inclinado a las labores defensivas

El Lens (43 puntos), que iniciará el fin de semana en lo más alto de la tabla, podría llegar a su partido en segunda posición si el París SG (42 puntos) vence el viernes al Auxerre fuera de casa

El Lens de Pierre Sage y del ex del Marsella Florian Thauvin desembarca en la ciudad portuaria del sur de Francia después de establecer el récord del club Sangre y Oro, con ocho victorias seguidas en Ligue 1 más otras dos en Copa de Francia

El PSG necesita los tres puntos también para quitarse el mal sabor de boca de la derrota en Champions ante el Sporting de Lisboa (2-1). A dos días del partido en Auxerre el club de la capital no precisó aún si jugarán el marroquí Achraf Hakimi y el senegalés Ibrahim Mbaye, rivales en la reciente final de la Copa África ganada por los Leones de la Teranga

Con peores sensaciones aún afronta el Mónaco (9º) su compromiso en Le Havre luego del humillante 6-1 recibido ante el Real Madrid en el Bernabéu en la máxima competición europea

-- Partidos de la 19ª jornada de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:

Viernes, 23 de enero (en hora GMT)

(19h00) Auxerre - París SG

Sábado, 24 de enero (en hora GMT)

(16h00) Rennes - Lorient

(18h00) Le Havre - Mónaco

(20h05) Marsella - Lens

Domingo, 25 de enero (en hora GMT)

(14h00) Nantes - Niza

(16h15) Paris FC - Angers

Metz - Lyon

Brest - Toulouse

(19h45) Lille - Estrasburgo

Clasificación: Pts J G N P bp bc dif

1. Lens 43 18 14 1 3 32 13 19

2. París SG 42 18 13 3 2 40 15 25

3. Marsella 35 18 11 2 5 41 19 22

4. Lyon 33 18 10 3 5 27 18 9

5. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8

6. Rennes 31 18 8 7 3 30 25 5

7. Estrasburgo 27 18 8 3 7 28 22 6

8. Toulouse 26 18 7 5 6 29 23 6

9. Mónaco 23 18 7 2 9 28 33 -5

10. Brest 22 18 6 4 8 24 29 -5

11. Angers 22 18 6 4 8 20 25 -5

12. Lorient 22 18 5 7 6 23 30 -7

13. Paris FC 19 18 5 4 9 24 32 -8

14. Le Havre 19 18 4 7 7 16 24 -8

15. Niza 18 18 5 3 10 21 35 -14

16. Nantes 14 18 3 5 10 17 30 -13

17. Auxerre 12 18 3 3 12 14 28 -14

18. Metz 12 18 3 3 12 19 40 -21