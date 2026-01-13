El Marsella se regala un festival en Copa ante un equipo de sexta división

Aplicado y sin florituras, el Marsella aplastó con lógica 9-0 al Bayeux, equipo de sexta división, este martes en el cierre de los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

El equipo dirigido por el italiano Roberto De Zerbi jugará en octavos en casa ante el Rennes, a principios de febrero.

El Marsella ya había abierto brecha (4-0) en la primera parte gracias al inglés Angel Gomes (13'), el marfileño Hamed Traoré (19'), el británico Mason Greenwood (26') y el argelino Amine Gouiri (32').

Fue todavía más implacable en la segunda mitad con otros dos goles de Greenwood (49' y 90'), un segundo de Gouiri (55'), seguidos de los tantos de dos suplentes, el británico Conrad Egan-Riley (80') y el francés Neal Maupay (86').