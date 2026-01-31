El Marsella tropieza también ante el París FC y ve alejarse el título

Tres días después de su eliminación en la Liga de Campeones europea, el Olympique de Marsella no pudo pasar del empate (2-2) ante el París FC, este sábado en la 20ª jornada de la Ligue 1, y ve alejarse la posibilidad de pelear por el título en Francia.

Con 39 puntos, el Marsella sigue tercero y ve distanciarse con siete puntos más al Lens, líder provisional desde su victoria el viernes por 1-0 contra Le Havre.

Respecto al Paris Saint-Germain (2º), el Marsella se aproxima provisionalmente a seis puntos, pero el equipo de la capital visita el domingo al Estrasburgo (7º), con la posibilidad de recuperar el primer lugar de la tabla si puntúa en Alsacia.

En caso de victoria, el PSG ampliaría a nueve puntos su margen sobre el Marsella, justo antes del Clásico del fútbol francés del domingo 8 de febrero.

En el partido de este sábado, el Marsella jugaba en la capital, pero para verse con el París FC (13º) y el Olympique llegó a adelantarse con dos goles de ventaja gracias al inglés Mason Greenwood (18') y al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (54'), pero en la recta final los locales igualaron por medio de Jonathan Ikoné (82') e Ilan Kebbal (90+4'), dejando muy frustrado a un equipo que necesitaba la victoria para curar la herida de la eliminación europea por el revés 3-0 en Brujas.

Greenwood, con su tanto, pudo al menos ampliar su ventaja al frente de la tabla de goleadores, ahora con 13 dianas, dos más que el segundo, el argentino del Estrasburgo Joaquín Panichelli.