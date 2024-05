El material del que están hechos los sueños de Coppola: El director charla sobre “Megalopolis”

CANNES, Francia (AP) — De las muchas citas y eslóganes que resuenan en la película “Megalopolis” de Francis Ford Coppola, llena de ideas, sincera y descaradamente optimista, una que resuena particularmente en el director es: “Cuando saltamos a lo desconocido, demostramos que somos libres”.

“Ese soy yo haciendo esta película”, dice Coppola, hablando en la terraza de un hotel en Cannes el día después del estreno de “Megalopolis” en el festival francés. “A todos los peces gordos del estudio, les demostré que soy libre y ellos no. Porque no se atreven a saltar a lo desconocido. Y lo hago. Esa es la única manera de demostrar que eres libre”.

Coppola hace una pausa y luego añade, con una sonrisa. “No lo recomiendo”.

“Megalopolis”, la primera película de Coppola en 13 años, ha sido calificada de muchas maneras desde que se estrenó en Cannes. Una locura. Un desastre. Una apuesta audaz y autofinanciada. Lo que es, independientemente de si todas sus partes extrañas funcionan juntas sin problemas, es una colosal declaración personal de uno de los cineastas más visionarios de Estados Unidos, acerca de tener la audacia de ser visionario.

No es un pequeño paso, sino otro gran salto de Coppola, de 85 años, quien se siente tan convencido de lo que “Megalopolis” encapsula que ha pasado unas cuatro décadas persiguiéndolo. Después de que aparecieron los créditos en el estreno y la multitud se puso de pie para aplaudir, Coppola tomó el micrófono para extender su mensaje, suplicando por “una sola familia humana” y “los niños”.

“Mi sueño sería que esta película pudiera verse en la víspera de Año Nuevo y que la gente, en lugar de decir que voy a perder peso o que no voy a fumar más o no voy a engañar a mi esposa, hablara de: ¿Es la sociedad en la que vivimos la única disponible?” Dice Coppola. "¿Cómo podemos mejorarlo? Y si hablan de ello, lo harán. Ese es mi sueño”.

En “Megalopolis”, Adam Driver interpreta a César Catilina, una figura parecida a un emperador romano con el poder de detener el tiempo en una Nueva York futurista. Es un inventor que quiere construir una nueva metrópolis de Nueva York con un material que ha creado llamado Megalon. Sin embargo, en su sensibilidad, se parece más a un artista. César cita a “Hamlet”, así como a Emerson, Marco Aurelio y Ovidio. Es, no puedes dejar de notarlo, un poco como el propio Coppola.

En la conferencia de prensa en Cannes, Laurence Fishburne, quien coprotagonizó “Apocalypse Now” (“Apocalipsis ahora”) de Coppola, recordó que el cineasta “siempre ha hablado de detener el tiempo”.

“Incluso antes de hablar de la película, decía: ‘Puedo detener el tiempo. Te lo mostraré’”, dijo Fishburne. “Solía sentarme y escuchar las conversaciones que tenías con Eleanor sobre eso”.

Coppola, que se apoyaba en un bastón o en su nieta Romy Mars dondequiera que fuera en Cannes, ahora es más consciente de sus limitaciones en lo que respecta al tiempo. Eleanor Coppola, su esposa, murió en abril. “Megalopolis” está dedicada a ella. “Sesenta años estuvimos juntos”, dijo, negando con la cabeza. —¿Puedes creerlo?

El tiempo es el tema de “Megalopolis”, una película que tardó 40 años en realizarse y en la que Coppola dice que comenzó a pensar seriamente, dice, después de completar “The Rainmaker” (“El poder de la justicia”) de 1997.

“Durante ese tiempo, pensé que había usado muchos estilos, ‘Apocalypse’ era un estilo salvaje, ‘El Padrino’ era muy clásico, me preguntaba cuál podría ser mi estilo en el futuro”, dice Coppola. “Tenía curiosidad por saber qué tipo de película podría hacer cuando fuera mayor. Llevaba un álbum de recortes de las cosas que leía. Hice una colección de caricaturas políticas. Esas dicen toda una historia en una sola imagen. En última instancia, eso me llevó a hacer una epopeya romana ambientada en Estados Unidos moderno”.

Coppola reescribió “Megalopolis” muchas veces en los años siguientes. Al igual que Orson Welles, otro cineasta estadounidense que experimentó un éxito inesperadamente enorme al principio de su carrera y que se volvió cada vez más experimental como realizador más adelante en su vida, Coppola quedó fascinado con las nuevas posibilidades para las películas. Publicó algunos de sus hallazgos en el libro de 2017 “Live Cinema and its Techniques”. A mitad de la proyección de “Megalopolis” en Cannes, un hombre se subió al escenario y, ante el micrófono, dirigió una pregunta al César en pantalla. Fue como una inyección de Megalon en el tejido de la película.

Driver estaba particularmente involucrado en el proyecto de Coppola, y el director lo considera un colaborador importante. Driver, que se sentó junto a Coppola durante la entrevista, recordó que el primer día de rodaje, el director le dijo al elenco: “No estamos siendo lo suficientemente valientes”.

“Que hiciera una película como esa en este momento de su vida me pareció algo hermoso”, dice Driver. “Tiene convicción y es muy valiente. ¿Por qué está haciendo eso en este momento de su carrera y otras personas no están siguiendo ese ejemplo?”.

“Megalopolis” ha tenido muchos detractores. Después de que Coppola la proyectara en privado el mes pasado en Los Ángeles, se dijo que no tenía perspectivas comerciales. Incluso los defensores de la película conceden que “Megalopolis” está haciendo malabarismos con mucho, no siempre hábilmente, para casar el pasado romano con el futuro de la ciencia ficción, la ensoñación libertina y la ultra sinceridad.

Pero Coppola no dudó, una vez más, en invertir su propio dinero en “Megalopolis”, destinando unos 120 millones de dólares de su negocio vinícola para producirlo. No es la primera vez que hace algo así. Coppola invirtió millones en “Apocalypse Now”, una película que también se estrenó en Cannes en medio de escepticismo y los rumores de problemas en la producción.

¿Por qué Coppola siempre tiene que ir por todo o nada?

“Muchas veces he escuchado que Francis sólo puede actuar cuando está realmente enfrentado”, dice Coppola. “No creo que ese sea el caso, pero tal vez sí”.

Cuando Coppola y Driver se reunieron por primera vez para hablar de la película hace varios años, “hablamos mucho de bebés”, dice Driver. “Ellos están constantemente trabajando haciendo cosas complejas, aunque parezca que no están haciendo nada”.

“Cada bebé que está siendo asesinado hoy en día en Sudán o Palestina, y muchos de ellos están siendo asesinados, es un Arquímedes potencial, un Einstein potencial, un Mozart potencial”, dice Coppola.

Coppola vuelve al tema del tiempo. No estamos comprendiendo completamente nuestro potencial para cambiar el mundo, dice. Aunque muchos hoy en día están plagados de ansiedades apocalípticas y ecológicas, Coppola ve maravillas por todas partes. La electricidad no es tan antigua, dice. El internet fue creado en su vida. La fusión, reflexiona Coppola, tiene enormes posibilidades. Somos genios, dice.

“Nunca enciendes CNN ni abres el periódico diciendo: ‘El ser humano es un genio increíble’. Pero es verdad. ¿Cómo puedes negarlo?” Dice Coppola. “Piensen en lo que podemos hacer. Hace cien años decían que el hombre nunca volaría. Ahora estamos haciendo zoom. Entonces me pregunto: ¿Por qué nadie se atreve a decir lo grandes que somos? No hay ningún problema al que nos enfrentemos que no seamos lo suficientemente ingeniosos para resolver”.

Podría ser tentador calificar a “Megalopolis” como el último testamento de Coppola y verla, imbuida tanto de la fascinación infantil como de la sabiduría de un anciano, como su salvaje despedida cinematográfica. Pero, como dijo su hermana Talia Shire a los periodistas en Cannes, Coppola siempre mira hacia adelante. Ya está escribiendo otro guion. Es posible que “Megalopolis” todavía esté buscando distribución en América del Norte, pero, dice Coppola, “ya terminé con esto”.

“Estoy creando un nuevo proyecto”, afirma sonriendo. “Va a ser inusual, pero no va a ser a esta escala. Probablemente lo haré en Inglaterra. Va a involucrar música y baile. Soy un niño que se crio en Broadway. Mis padres eran parte del teatro de Nueva York”.

“Va a ser divertido”, añade Coppola. “Siempre me digo a mí mismo: esto va a ser divertido”.

