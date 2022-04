El mayor accionista de hsbc pide la disolución del gigante bancario: reportes

LONDRES, 29 abr (Reuters) - El mayor accionista de HSBC Holdings, el gigante chino de los seguros Ping An, ha pedido que el banco británico se disuelva, informaron el viernes medios de comunicación, entre ellos el Financial Times y Bloomberg.

Ping An ha presentado su plan de disolución al directorio de HSBC, según los informes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El plan permitiría obtener un mayor valor para los accionistas de HSBC mediante la separación de su negocio en Asia, donde el banco obtiene la mayor parte del dinero, y otras áreas, según los reportes.

Los medios de comunicación británicos habían reportado por primera vez el plan la semana pasada, sin identificar al accionista.

El presidente de HSBC, Mark Tucker, no quiso hacer comentarios sobre los primeros reportes de los medios de comunicación acerca de un accionista, entonces anónimo, que pedía la separación, cuando se le preguntó al respecto en la junta anual de accionistas del banco el viernes.

El banco tiene la política de no comentar las especulaciones de los medios de comunicación, dijo.

HSBC no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios, mientras que Ping An no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios.

Ping An an poseía un 8,23% de participación en el gigante bancario al 11 de febrero, según datos de Refinitiv. (Reporte de Lawrence White en Londres y Radhika Anilkumar en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)