El mayor barco de la armada iraní se hunde tras un incendio

En esta imagen de satélite proporcionada por Planet Labs Inc, el barco de apoyo de la marina iraní Kharg se ve cerca de la costa de Jask, Irán, el martes 1 de junio de 2021. El Kharg, el barco más grande de la armada iraní, se incendió y después se hundió el miércoles 2 de junio de 2021 en el Golfo de Omán bajo circunstancias que no estaban claras, según agencias semioficiales de noticias. (Planet Labs Inc. via AP)