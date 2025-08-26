El mayor cañón del sistema solar revela nuevos secretos

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

La sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA fotografió recientemente Candor Chasma en el Valles Marineris de Marte, el cañón más grande de todo el sistema solar. A pesar del intenso escrutinio desde su descubrimiento por la sonda Mariner 9 en 1972, gran parte de esta zona de Marte permanece inexplorada incluso con las resoluciones espaciales más altas. Esta última foto, tomada el 24 de mayo y publicada la semana pasada, muestra la cara este de Candor Chasma, uno de los cañones más grandes dentro de Valles Marineris. En la misma se vislumbra un depósito sedimentario estratificado en el fondo del cañón. Utilizando su capacidad para visualizar detalles, HiRISE produjo una imagen que muestra depósitos estratificados de sedimentos de varios metros de espesor, según explicaron en la descripción de la imagen los científicos del Lunar and Planetary Laboratory de la Universidad de Arizona, que desarrolló y opera la cámara. Es de vital importancia que estas capas de sedimentos datan de después de la formación del propio cañón, porque parecen haber sido erosionadas, deformadas y dobladas por movimientos tectónicos. Marte posee una enorme red de cañones que se extiende a lo largo de unos 4000 kilómetros a lo largo de su ecuador. Este sistema de cañones, llamado Valles Marineris, es el más grande del sistema solar, eclipsando al cañón más grande de la Tierra, que cubre 750 km bajo la capa de hielo de Groenlandia, informa Live Science.