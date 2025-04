El mayor riesgo para los mercados es un mundo fragmentado, dice el ceo del fondo soberano noruego

Por Gwladys Fouche

OSLO, 28 abr (Reuters) - La economía mundial parece estar fragmentándose, lo que supone el mayor riesgo para los mercados en la actualidad, ya que trae consigo un bajo crecimiento y una mayor inflación, dijo a Reuters el director general del fondo soberano de Noruega, con un patrimonio de 1,8 billones de dólares.

El fondo, que invierte los ingresos del Estado noruego procedentes de la producción de petróleo y gas, es el mayor de su tipo y uno inversores más grandes del mundo, con una participación promedio del 1,5% en todas las acciones que cotizan en bolsa y en unas 9.000 empresas de todo el mundo.

Además invierte en bonos, inmuebles y activos de energías renovables.

A la pregunta de cuál es el mayor riesgo para los mercados financieros en la actualidad, Nicolai Tangen, presidente ejecutivo del operador del fondo, Norges Bank Investment Management (NBIM), dijo que es la disociación, y se refirió a uno de los escenarios de prueba de estrés del fondo que considera una economía mundial fragmentada.

"Ese tipo de desacoplamiento del mundo es un escenario muy negativo", dijo en una entrevista.

"Nos encontramos en una situación en la que hay una guerra caliente, una guerra fría, una guerra comercial y una guerra tecnológica. Hay mucha fricción entre las superpotencias", añadió. "Y eso lleva a un menor crecimiento económico, una mayor presión inflacionista y más incertidumbre".

Al ser consultado sobre si nos encontramos en ese escenario, Tangen dijo: "Eso parece".

En el escenario de la prueba de resistencia del fondo, un "mundo fragmentado" podría hacer que el fondo pierda hasta un tercio de su valor.

Al mismo tiempo, señaló la paradoja de que, aunque los mercados han experimentado mucha volatilidad en las últimas semanas, están estables en el año.

"Si me hubieran preguntado, esto es lo que va a pasar, ¿dónde cree que van a estar los mercados? No habría pensado que estarían donde están. No han cambiado en todo el año", dijo.

No está claro cuánto durará la situación actual, destacó, y señaló que las empresas parecen reacias a dar perspectivas en este momento.

"Cada vez más, las empresas no dan previsiones cuando presentan las cifras", dijo.

(Reporte de Gwladys Fouche; Editado en español por Javier López de Lérida)