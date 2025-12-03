El médico del caso de sobredosis de Matthew Perry, condenado a dos años y medio de cárcel

LOS ÁNGELES, 3 dic (Reuters) - Un médico de California fue condenado el miércoles a dos años y medio de prisión por suministrar ilegalmente a Matthew Perry, estrella de la serie "Friends", ketamina, el potente sedante que causó la muerte por sobredosis del actor en 2023.

El doctor Salvador Plasencia, que dirigía una clínica a las afueras de Los Ángeles, se declaró culpable en julio ante un tribunal federal de cuatro delitos graves de distribución ilegal del anestésico de prescripción.

De haber sido declarado culpable en el juicio, podría haber sido condenado a 40 años de prisión. (Reporte de Lisa Richwine en Los Angeles; Editado en español por Javier Leira)