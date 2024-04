El menú de los juegos olímpicos de parís: más francés, más local, menos carne

PARÍS, 18 abr (Reuters) - Los atletas de los Juegos Olímpicos de este año comerán productos frescos elaborados en su mayor parte en Francia, con especial atención a los productos locales y ecológicos y más opciones vegetarianas. El gigante francés de los supermercados Carrefour, proveedor oficial de productos frescos a los atletas de la Villa Olímpica, organizó el jueves una visita a una granja de Villeron, al norte de París, uno de sus proveedores para los Juegos. Lionel Plasmans, propietario de la granja, declaró que era un honor suministrar patatas a los Juegos Olímpicos.

"Me encanta el deporte y voy a ir a los Juegos Olímpicos en el Stade de France el 4 de agosto, para el atletismo. Me gusta mucho el atletismo, y ver correr a los atletas que van a comer mis patatas me parece genial", dijo Plasmans.

Con las más de 600 toneladas de productos frescos suministrados por Carrefour, la empresa de catering Sodexo se encargará de proporcionar unas 40.000 comidas diarias a los 15.000 atletas de la Villa Olímpica.

Según la "Visión Alimentaria" de París 2024, una cuarta parte de los alimentos suministrados a los atletas deben producirse a menos de 250 kilómetros del lugar de la competición, para reducir las emisiones de carbono derivadas del transporte de productos frescos. También se da prioridad a los productos franceses, con el objetivo de que el 80% de los alimentos suministrados se fabriquen en Francia. "Tanto si estamos en Marsella como en Île-de-France, cada vez integramos más productos locales, porque queremos combinar el buen comer, el placer de la catering, con este reto de reducir nuestra huella de carbono", declaró Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de París 2024.

Los Juegos de este año también pretenden reducir a la mitad la cantidad de productos de origen animal ofrecidos en el evento en general, en comparación con 2021, e incluir un menú vegetariano equilibrado en todas las opciones del catering. Según la Visión Alimentaria, al menos el 60% de las comidas ofrecidas a los espectadores serán vegetarianas, excepto en los estadios de fútbol, donde el objetivo es un 40%. (Reportaje de Louise Dalmasso y Clotaire Achi, Redacción de Helen Reid; Editado en español por Héctor Espinoza)