El mercado de invierno europeo cierra con los clubes de la Liga Premier como los más activos

El mercado de pases en las principales ligas de Europa cierra el lunes, dejando a los clubes con unas pocas horas más para reestructurar sus plantillas para los últimos meses de la temporada.

La mayor parte de la atención se centra en la Liga Premier, donde los clubes ingleses ya han desembolsado aproximadamente US$450 millones. El Manchester City, el mayor gastador en la última ventana de invierno, ha tenido el mayor desembolso hasta ahora: las adquisiciones del extremo Antoine Semenyo y el defensa central Marc Guehi han costado un total combinado de US$115 millones.

¿Buscará Liverpool fortalecer su defensa minada por las lesiones? Los campeones ingleses están interesados en fichar al joven defensa central Jérémy Jacquet del club francés Rennes antes del verano.

¿Venderá el Crystal Palace al delantero francés Jean-Philippe Mateta? El medio británico Sky Sports informó que una posible transferencia al gigante italiano AC Milan no se concretará.

¿Más llegadas a salidas en Chelsea, un club que ha estado muy activo en el mercado de transferencias en los últimos años? La semana pasada, Chelsea repescó al volante ecuatoriano Kendry Páez de Estrasburgo, un club francés del cual es socio, y lo cedió al River Plate argentino por seis meses. Páez, de 18 años, vuelve a Sudamérica tras disputar 21 partidos con Estrasburgo.

¿Se animará el líder Arsenal a buscar un reemplazo para el lesionado mediocampista Mikel Merino?

La ventana de transferencias se cierra en Inglaterra, Francia, Alemania e Italia a las 19:00 GMT y en España a las 22:59 GMT.

España

El Atlético de Madrid llegó a un acuerdo para adquirir al delantero nigeriano Ademola Lookman, procedente del Atalanta italiano y, según informes, interesado en el mediocampista mexicano Obed Vargas del Seattle Sounders de la MLS.

Los colchoneros previamente vendieron al mediocampista Conor Gallagher a Tottenham y permitieron que Giacomo Raspadori se fuera a Atalanta.

También en esta ventana, el Barcelona trajo de vuelta al lateral João Cancelo, cedido a Al Hilal, mientras que el veterano arquero Marc-André Ter Stegen, quien había perdido su posición como titular ante Joan García, fue enviado al club catalán Girona en calidad de préstamo.

El Real Madrid se ha quedado de brazos cruzados y su única transacción fue la cesión del joven delantero brasileño Endrick al Olympique de Lyon.

Alemania

Leipzig fichó a dos jugadores el lunes: el internacional juvenil alemán Brajan Gruda, a préstamo del Brighton de la Premier, y Ayodele Thomas, un extremo de 18 años del PSV Eindhoven.

Los escritores de deportes de AP Ciaran Fahey en Berlín y Tales Azzoni en Madrid contribuyeron con este despacho.

