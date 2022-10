El mercado de segunda mano crece en España ofreciendo una opción de consumo más sostenible

El mercado de segunda mano mantiene una tendencia creciente en España, donde los usuarios encuentran una forma de dar una segunda vida a artículos ya existentes, promoviendo un consumo más sostenible, como se desprende de las conclusiones finales de Cierra el Círculo de Milanuncios.

Tan solo el año pasado en la 'app' de segunda mano Milanuncios se publicaron más de 6,3 millones de anuncios y en los primeros nueve meses de 2022, esta cifra ya alcanza los más 4 millones de nuevas publicaciones relacionadas con las categorías de productos.

Además de tratarse de una opción de compra más económica, el mercado de segunda mano se presenta como un aliado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, gracias a que alarga la vida útil de los productos y evita la fabricación de otros nuevos.

"Cada vez que se compra un artículo de segunda mano, en realidad se le está dando una segunda oportunidad a un producto que ya existe", ha señalado el General Manager de Milanuncios, José Lezcano, en un encuentro celebrado este martes en las oficinas de Adevinta Spain, con motivo de la presentación de las conclusiones finales de la iniciativa 'Cierra el Círculo'.

Tanto es así que, según el informe 'El efecto Medioambiental del mercado de segunda mano', parte de la iniciativa 'Cierra el Círculo' de Milanuncios, en 2021 este ahorró en España 1.473.522 toneladas de CO2, el equivalente a las emisiones de este país en tres días completos.

La última encuesta de 'Cierra el Círculo' recoge que el 84 por ciento de los usuarios considera que fomentar el consumo de segunda mano es fomentar un consumo más sostenible. Además, el 89 por ciento de los consumidores en España afirma su deseo de ser menos contaminantes. Para ello evita el desperdicio de comida (22,6%), recicla (21,9%), dona la ropa que no utiliza (17,56%) o utiliza transporte público o vehículos sostenibles (10.35%).

"El mercado de segunda mano se está sofisticando", ya que los usuarios buscan cada ves más productos por una preocupación por el medio ambiente, ha apuntado el CEO de Adevinta Spain, Román Campa. En este contexto, las aplicaciones móviles como Milanuncios y las tecnologías digitales facilitan el acceso a estos servicios y democratizan esta alternativa de consumo a los usuarios.

Los vendedores se acercan a ellas cuando quieren deshacerse de un producto pero que no quieren tirarlo a la basura (39%), aunque también para recuperar parte del dinero que costó adquirirlo (30%), según se desprende de una reciente encuesta externa. Para los compradores, por el contrario, el precio se presente como la principal razón para acudir al mercado de segunda mano.

Entre enero y septiembre de 2022, el mercado de segunda mano ha generado un valor de más de 4.014 millones de euros a partir de más de 4 millones de anuncios. Las categorías que más anuncios han registrado en este período han sido Motor, Casa y jardín y Tecnología. En cuanto a la demanda, las categorías que más visualizaciones registran son Motor, Casa y jardín y Moda y Complementos.

Por productos, lo más demandados son coches, bicicletas y furgonetas en los primeros puestos, seguidos de iPhone y sillas. Por su parte, los productos donde más está creciendo la demanda son los vestido de novia, con un incremento de su demanda del 121% respecto a enero a septiembre de 2021, maleta (101%), Nike (78%), Airsoft (77%) y Louis Vuitton (70%).

De este Top5, cuatro de los términos más populares se corresponden con la categoría de Moda y Complementos, confirmando el incremento de este vertical, que es también la categoría que más crece en total con incremento de su demanda del 25 por ciento entre comparación con los primeros nueve meses de 2021.

La otra opción del mercado de segunda mano

"No es una moda, ha venido para quedarse", ha afirmado el viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Mariano González Sáez, durante su intervención en este encuentro, donde ha aprovechado para destacar que la sociedad madrileña es una sociedad "comprometida con el medio ambiente", que está "concienciada, informada, formada, con capacidad económica", y que "teniendo capacidad económica, está muy bien que valore no solo poder comprar de primera mano, sino que también tiene otras opciones".

Que en España los usuarios están concienciados sobre el medio ambiente es algo en lo que han coincidido la B2C Marketing Manager de Too Good To Go, Lorena Díaz-Santos; la Head of Marketing and Communications de FreeNow, Adriana Navarro; y la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de BlaBlaCar Iberia y LATAM, Itziar García. Pero también creen que faltan acciones que permitan generar hábitos sostenibles.

Para Itziar García, la economía circular no es un fenómeno nuevo; usar la ropa de los hermanos o primos mayores, o dejar una herramienta a un vecino para una pequeña obra en casa son una muestra de ello. Pero, aunque "ha existido siempre", la tecnología ha permitido que tenga un alcance "brutal".

Adriana Navarro ha destacado que "las plataformas de movilidad colaborativa son alternativas más sostenibles, que producen un efecto positivo para el medio ambiente, también para nuestra salud y nuestras ciudades", porque además de reducir las emisiones de CO2, dan muestra del espacio que ocupan los vehículos, que pasan la mayor parte del tiempo aparcados, ocupando un espacio similar al de la ciudad de Berlín.

Lorena Díaz-Santos, por su parte, ha subrayado el "sinsentido" que es que la comida que cada vez cuesta más comprar acabe en la basura, un hecho que ha adquirido mayor visibilidad a raíz de la pandemia y de la coyuntura económica.

Al final, y como también ha destacado la encuesta de Milanuncios, el precio es el factor principal que lleva a los usuarios a las plataformas de servicios colaborativos y de segunda mano. "Está en nuestra manos poner alternativas" e ir "inculcando pequeños gestos" con los que generar hábitos positivos para el medio ambiente, ha concluido la responsable de Head of Marketing and Communications de FreeNow.

