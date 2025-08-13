El mercado del petróleo parece más "saturado" tras alza de cuotas de la OPEP+: AIE

Por Enes Tunagur

LONDRES, 13 ago (Reuters) - La oferta mundial de petróleo aumentará más rápidamente de lo previsto este año y el próximo, a medida que los miembros de la OPEP+ sigan incrementando la producción y crezca el suministro procedente de fuera del grupo, dijo el miércoles la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La oferta mundial de petróleo aumentará 2,5 millones de barriles diarios (bpd) en 2025, frente a los 2,1 millones de bpd que había previsto, según un informe mensual de la agencia, que asesora a los países industrializados.

La OPEP+ está añadiendo más crudo al mercado después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros aliados decidieron poner fin a sus recortes de producción más rápidamente de lo previsto.

La nueva oferta, junto con la preocupación por el impacto económico de los aranceles del presidente Donald Trump, ha pesado sobre el precio del petróleo este año.

En opinión de la AIE, la oferta está aumentando mucho más rápido que la demanda que, en su opinión, aumentará 680.000 bpd este año, frente a los 700.000 bpd previstos antes, según la agencia, que tiene su sede en París.

"Los últimos datos muestran una demanda mediocre en las principales economías y, con la confianza de los consumidores aún deprimida, un fuerte repunte parece remoto", dijo la AIE.

Las previsiones de demanda de la AIE están en el extremo más bajo en el sector, porque espera una transición más rápida a las fuentes de energía renovables que otros. El martes, la OPEP mantuvo su previsión de que la demanda aumentará 1,29 millones de bpd este año.

El informe de la AIE indica que la oferta podría superar a la demanda en casi 3 millones de bpd el año próximo, impulsada por el crecimiento de la producción fuera del grupo OPEP+ y una expansión limitada de la demanda.

A pesar del aumento de la producción de la OPEP+, los productores no pertenecientes a la OPEP seguirán liderando el crecimiento de la oferta mundial este año y el próximo, según la AIE.

Aunque ha reducido su previsión de demanda, la AIE espera que el refino mundial de petróleo se acerque a un máximo histórico de 85,6 millones de barriles diarios en agosto, indicó.