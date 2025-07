El mercado descuenta una pausa en las bajadas de tipos en la reunión del BCE

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se tomará un respiro en su reunión del jueves en el ciclo de bajadas de los tipos de interés, que llevó a la entidad a recortar el precio del dinero en 200 puntos básicos tras ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva, aunque los analistas consultados por Europa Press dejan abierta la puerta a la posibilidad de un último recorte en lo que resta de año. De cumplirse las expectativas del mercado, los tipos de interés de la zona euro permanecerán estables en el 2% para el tipo de interés de la facilidad de depósito, mientras que la tasa para las operaciones de refinanciación del BCE seguiría en el 2,15% y la de la facilidad de préstamo al 2,40%. "Tras haber aplicado ya una relajación significativa de su política monetaria, se espera que el BCE haga una pausa en la próxima reunión", anticipa Ariel Bezalel, gestor de Renta Fija de Jupiter AM, para quien, dado el progreso continuo en la contención de la inflación y el lastre que representa la incertidumbre arancelaria global para el crecimiento económico, "existe la posibilidad de que se adopten nuevas medidas de estímulo en el próximo año". En esta línea, Cristina Gavín, jefa de Renta Fija y gestora de fondos de Ibercaja Gestión, recuerda las recientes declaraciones de Isabel Schnabel, representante alemana en el directorio del BCE, en contra de acometer bajadas "preventivas" de tipos, lo que reforzaría la idea de que este jueves "asistiremos a una pausa en el proceso de relajación de tipos". Asimismo, Ulrike Kastens, economista senior de DWS, apunta que la economía de la eurozona se está mostrando mejor de lo esperado en algunas áreas, sin signos de debilidad del mercado laboral, por lo que "hay muchos argumentos a favor de adoptar un enfoque de espera en la política monetaria" y tampoco prevé cambios en la comunicación del BCE, que seguirá dependiendo de los datos con un enfoque de reunión por reunión sin comprometerse de antemano. Sobre esta cuestión, Rubén Segura-Cayuela, economista jefe de Bank of America para Europa, coincide en no esperar cambios en los tipos de interés este jueves y anticipa que será más interesante la reunión de septiembre, aunque anticipa "pequeños ajustes en la comunicación", ya que Christine Lagarde probablemente tendrá que reconocer que los últimos acontecimientos han agravado los riesgos ya señalados en la reunión de junio. "No obstante, insistirá en que el BCE se encuentra en una buena posición para afrontar las condiciones de incertidumbre que se avecinan. Es probable que se mantenga firme en su decisión de actuar reunión a reunión y no comprometerse de antemano", añade. De tal manera, para los analistas consultados será en septiembre, cuando el BCE volverá a actualizar sus proyecciones macroeconómicas, cuando la institución probablemente retomará las bajadas de los tipos de interés con otro recorte del precio del dinero de 25 puntos básicos. La actualización de las proyecciones macroeconómicas en septiembre debería desencadenar un recorte de 25 puntos básicos, hasta el 1,75%. Sólo es probable que se produzcan nuevos recortes si se materializan los riesgos a la baja para la actividad", afirma Martin Wolburg, economista senior en Generali Investments. De la misma opinión es Ulrike Kastens, para quien las nuevas proyecciones deberían confirmar que el objetivo de inflación se alcanzará de forma sostenible, aunque, dada la incertidumbre comercial, espera otro recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos, hasta el 1,75%, en septiembre, advirtiendo de que "si el conflicto comercial con EE.UU. se intensifica, es cada vez más probable una política monetaria expansiva". En este sentido, desde Ibercaja Gestión, Cristina Gavín apunta que las dudas en relación a la guerra arancelaria y su efecto sobre la economía europea hacen anticipar que todavía asistiremos antes de fin de año a una bajada adicional por parte del BCE que dejará la tasa de depósito en niveles del 1,75% para el final de 2025. Rubén Segura-Cayuela considera que, en septiembre, con las nuevas proyecciones, "la situación será más incómoda" para el BCE y le resultará más difícil afirmar que se encuentran en una buena posición, lo que hace probable que, a falta de sorpresas importantes, el BCE recortará los tipos en diciembre.