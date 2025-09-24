LA NACION

El mercado inmobiliario en España bajo presión con la oferta de viviendas cerca de mínimos

El mercado inmobiliario en España bajo presión con la oferta de viviendas cerca de mínimos

24 sep (Reuters) - El "stock" de la vivienda en España sigue cayendo y se acerca a mínimos históricos, una reducción que no hace más que agravar el desequilibrio existente entre oferta y demanda, en un mercado inmobiliario sobrecalentado. Según datos publicados el martes por Idealista, el nivel de oferta registrada en el segundo trimestre de 2025 es solo un 9% superior al mínimo histórico que se registró en España en el primer trimestre de 2014.

El portal inmobiliario indica que pese a que en el conjunto del país no se ha alcanzado el mínimo, en 35 capitales los compradores encuentran menos viviendas disponibles para la compraventa que nunca. Barcelona y Málaga son las únicas grandes ciudades en las que no se ha alcanzado el mínimo.

El desajuste entre una demanda en auge y una oferta insuficiente ha disparado los precios, agravando la crisis de acceso a la vivienda y generando un creciente malestar social. Entre agosto de 2024 y el mismo mes de 2025, el precio de un piso de 80 metros cuadrados en España ha pasado de 992 a 1122 euros, según datos recientes de Fotocasa.

(Información de Irene Martínez; edición de Tomás Cobos)

