El mercado inmobiliario en España bajo presión con la oferta de viviendas cerca de mínimos

24 sep (Reuters) - El "stock" de la vivienda en España sigue cayendo y se acerca a mínimos históricos, una reducción que no hace más que agravar el desequilibrio existente entre oferta y demanda, en un mercado inmobiliario sobrecalentado. Según datos publicados el martes por Idealista, el nivel de oferta registrada en el segundo trimestre de 2025 es solo un 9% superior al mínimo histórico que se registró en España en el primer trimestre de 2014.

El portal inmobiliario indica que pese a que en el conjunto del país no se ha alcanzado el mínimo, en 35 capitales los compradores encuentran menos viviendas disponibles para la compraventa que nunca. Barcelona y Málaga son las únicas grandes ciudades en las que no se ha alcanzado el mínimo.

El desajuste entre una demanda en auge y una oferta insuficiente ha disparado los precios, agravando la crisis de acceso a la vivienda y generando un creciente malestar social. Entre agosto de 2024 y el mismo mes de 2025, el precio de un piso de 80 metros cuadrados en España ha pasado de 992 a 1122 euros, según datos recientes de Fotocasa.

(Información de Irene Martínez; edición de Tomás Cobos)