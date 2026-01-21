El mercado mundial del petróleo registrará superávit en el primer trimestre, según la AIE

Por Robert Harvey

LONDRES, 21 ene (Reuters) -

El mercado mundial del petróleo registrará un gran superávit en el primer trimestre de 2026, según dijo el miércoles la Agencia Internacional de la Energía (AIE), ya que hasta ahora el exceso de oferta ha compensado el riesgo geopolítico de interrupciones.

En su informe mensual sobre el petróleo, la AIE, que asesora a los países industrializados, prevé que la oferta mundial de crudo supere a la demanda en 4,25 millones de barriles diarios en el primer trimestre. Un excedente de esa magnitud supondría aproximadamente el 4% de la demanda mundial y es mayor que otras predicciones.

Los precios del petróleo han subido un 6% desde principios de año, impulsados por la preocupación por la geopolítica y las posibles perturbaciones del mercado. La referencia mundial, el Brent, cotizaba a US$65,02 a las 1142 GMT del miércoles, 10 centavos más que el día anterior.

Estados Unidos capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de mes y pidió a las petroleras que invirtieran en Venezuela para impulsar la producción, pero a corto plazo los suministros desde el país se han visto interrumpidos.

Las amenazas de posibles ataques estadounidenses contra Irán también han elevado la perspectiva de una reducción de los suministros, y los ataques de drones y los problemas técnicos han reducido la producción en Kazajistán.

"Salvo que se produzcan interrupciones significativas del suministro en Irán o Venezuela, o nuevos recortes de otros productores, es probable que vuelva a aparecer un superávit significativo en el primer trimestre de 2026", señaló la AIE.

"Por ahora, los balances hinchados proporcionan cierta comodidad a los participantes del mercado y han mantenido los precios bajo control", añadió.

OPEP+ HA HECHO UNA PAUSA TRAS UNA SERIE DE SUBIDAS DE LA OFERTA

La oferta ha aumentado más rápido que la demanda sobre todo porque la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados (OPEP+) comenzó a aumentar la producción en abril de 2025 tras años de recortes. Otros productores, como Estados Unidos, Guyana y Brasil, también han aumentado la producción.

Sin embargo, la OPEP+ ha suspendido sus aumentos de producción para el primer trimestre de 2026.

Para todo el año, el mercado se enfrenta a un superávit implícito de 3,69 millones de barriles por día (bpd), según indicaron las últimas cifras de la AIE el miércoles, una revisión a la baja desde los 3,84 millones de bpd del informe del mes pasado.

Además, la AIE revisó al alza en 70.000 bpd, hasta 930.000 bpd, su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo, aludiendo a la normalización de las condiciones económicas tras las turbulencias arancelarias del año pasado y a unos precios del crudo inferiores a los de hace un año.

La AIE dijo que es demasiado pronto para evaluar todas las implicaciones de los nuevos acontecimientos geopolíticos en el mercado del petróleo, pero dijo que el bloqueo de Estados Unidos a los envíos de petróleo de Venezuela había reducido las exportaciones en 580.000 bpd desde diciembre hasta principios de enero.

(Información de Robert Harvey en Londres; edición de Alex Lawler, Bernadette Baum y Barbara Lewis; edición en español de Paula Villalba)