El mercado transaccional de México aumentó un 23% su importe hasta agosto de 2025, según TTR Data

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El mercado de M&A en México ha contabilizado hasta agosto de este ejercicio, entre anunciadas y cerradas, un total de 176 fusiones y adquisiciones por un importe agregado de US$15.419 millones (13.111 millones de euros), lo que supone un descenso del 33% en el número de operaciones y un alza del 23% en su valor respecto al mismo período de 2024. Solo en agosto se han registrado 18 transacciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe de US$855 millones (726 millones de euros), según el último informe mensual de TTR Data. Por sectores, el ámbito de la industria específica de software, en conjunto con el correspondiente a internet, software y servicio IT, han sido los más activos del ejercicio con 24 y 18 transacciones, respectivamente. Respecto al mercado transnacional, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos con ocho operaciones hasta el octavo mes del ejercicio, mientras que Jamaica y República Dominicana destacan por valor con US$2000 millones (1700 millones de euros) en cada país.

Asimismo, Estados Unidos y España son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en México con 47 y 13 operaciones, respectivamente, si bien España lidera por valor con US$4390 millones (3733 millones de euros).

PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL Y ASSET ACQUISITIONS

Hasta agosto, se han contabilizado un total de 13 transacciones de 'private equity' por US$55 millones (46 millones de euros), unas cifras que suponen un recorte del 67% en el número de operaciones y del 95% en su valor, en términos interanuales. Al mismo tiempo, el mercado de 'venture capital' sumó 51 transacciones hasta agosto por US$858 millones (729 millones de euros), lo que implica un descenso del 20% en el número de operaciones y del 13% en su valor respecto al mismo período del año anterior. Por otra parte, en el segmento de 'asset acquisitions' se registraron 31 transacciones hasta el octavo mes del ejercicio por US$2547 millones (2166 millones de euros), lo que representa una disminución del 43% en el número de operaciones y un aumento del 108% en su valor, en términos interanuales.