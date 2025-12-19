El Mercosur presiona a la UE para acuerdo: "Los plazos no son infinitos" (Paraguay)

El Mercosur lanzó este viernes una advertencia a la Unión Europea sobre la firma del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, prevista para esta semana y aplazada ante la oposición de agricultores europeos.

"Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos", dijo a periodistas el canciller paraguayo Rubén Ramírez, luego de una reunión con sus pares del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Una fuente de la Comisión Europea y dos diplomáticos señalaron en Bruselas que la nueva fecha prevista es ahora el 12 de enero en Paraguay, que asumirá la presidencia rotativa del Mercosur el sábado. Ramírez dijo no estar al tanto de esa fecha.