El Mercosur y la Unión Europea se preparan para firmar un histórico acuerdo comercial en Asunción

ASUNCIÓN, 17 ene (Reuters) - El Mercosur y la Unión Europea firmarán el sábado en Asunción un acuerdo comercial histórico al que llegaron tras más de 25 años de negociaciones, que generó críticas en ambos bloques pero es considerado clave para atenuar el impacto del proteccionismo estadounidense sobre las economías de sus países. Al evento en la capital paraguaya confirmaron su asistencia los presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además de los mandatarios de Bolivia -en proceso de adhesión al Mercosur- y Panamá, que participó como invitado. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estará ausente.

El acuerdo, que reducirá los aranceles con el objetivo de aumentar el comercio entre ambas regiones, obtuvo la semana pasada luz verde de una mayoría de países europeos, en medio de críticas de grupos de agricultores y ambientalistas que temen una avalancha de importaciones baratas sudamericanas y una mayor deforestación.

Pese a que funcionarios de naciones del Mercosur han dicho que no están del todo satisfechos con las regulaciones contempladas en el pacto, Lula aseguró el viernes en Río de Janeiro que traerá mayores oportunidades para ambas partes, así como más comercio e inversiones.

"En una época en la que el unilateralismo aísla los mercados y el proteccionismo inhibe el crecimiento global, dos regiones que comparten valores democráticos y defienden el multilateralismo eligen un camino diferente", dijo Lula en un comentario publicado el viernes en diarios de la región.

Von der Leyen, quien se reunió con Lula antes de viajar a Asunción para la firma, dijo por su parte que la eliminación de aranceles entre ambos bloques "multiplicará las oportunidades" y defendió las "normas claras y previsibles y estándares comunes" del pacto.

"El acuerdo UE-Mercosur envía un mensaje potente: bienvenidos al mayor mercado del mundo y a la mayor zona de libre comercio del planeta", señaló.

El comercio entre ambos bloques, que abarca un mercado de 700 millones de personas, alcanzó un valor de 111.000 millones de euros en 2024. Mientras las exportaciones de la UE están dominadas por maquinaria, productos químicos y equipos de transporte, las de Mercosur se centran en productos agrícolas, minerales, pasta de celulosa y papel.

El acuerdo debe ser ratificado por los congresos de los países del Mercosur y por el parlamento europeo. (Reporte de Daniela Desantis, editado por Javier Leira)