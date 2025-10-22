El método del euro que usan en Irlanda: por qué se recomienda llevar una moneda en el coche ante condiciones adversas

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

Llevar una moneda en el coche puede parecer una ocurrencia sin sentido, pero en realidad tiene una explicación práctica. La recomendación, principalmente presente en redes sociales y medios de comunicación, se presenta como una forma sencilla, barata y eficaz de comprobar si el vehículo está preparado para afrontar el invierno y las condiciones climáticas más duras. En Irlanda, el medio Galway Beo recogía el testimonio de un ex vendedor de automóviles, conocido en TikTok como @Capturing_cars, que compartía "cosas baratas y fáciles que la mayoría de los propietarios pueden hacer para asegurarse de que su vehículo sea seguro y esté en condiciones de circular durante el invierno".

Entre esas recomendaciones, una en particular ha despertado la curiosidad de miles de conductores: el llamado "método del euro", un truco casero que ha cruzado fronteras por su sencillez y utilidad.

EN QUÉ CONSISTE EL MÉTODO DEL EURO

El conocido método del euro consiste en utilizar una moneda de 1 euro para comprobar el desgaste de los neumáticos, un gesto que apenas lleva unos segundos y puede marcar la diferencia en la seguridad del vehículo. El truco se basa en un principio muy simple: si al introducir la moneda en las ranuras del neumático el borde dorado queda visible, significa que el dibujo está demasiado gastado y que conviene sustituir las ruedas. El borde dorado del euro mide aproximadamente 1,6 milímetros, justo la profundidad mínima legal que exige la normativa europea para que el neumático mantenga su agarre en la carretera. Si el dibujo está por debajo de ese umbral, la goma pierde eficacia para evacuar el agua, aumentando el riesgo de aquaplaning o pérdida de control.

POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER ESTA COMPROBACIÓN

Comprobar el estado de los neumáticos no siempre forma parte de la rutina de mantenimiento, pero puede evitar más de un susto. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), circular con el dibujo desgastado aumenta hasta un 70% el riesgo de aquaplaning y puede alargar varios metros la distancia de frenado en mojado. Además, hacerlo con el dibujo por debajo del límite legal puede suponer una sanción de 200 euros por rueda.

Por eso, los expertos recomiendan no esperar al mínimo legal y sustituir los neumáticos cuando la profundidad del dibujo baja de 3 milímetros, especialmente si el vehículo circula con frecuencia en zonas húmedas o frías. Mantener una buena adherencia no solo mejora la estabilidad, sino que también reduce el consumo y el desgaste del coche. El método del euro no sustituye una revisión profesional, pero sí sirve como una alerta visual rápida para detectar a tiempo un desgaste excesivo. También ayuda a crear el hábito de revisar los neumáticos antes de un viaje largo o cuando se anuncian lluvias intensas.