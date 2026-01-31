El metro de Kiev cierra temporalmente por cortes de energía tras ataques rusos

El sistema de metro de Kiev cerró temporalmente el sábado debido a la escasez de energía, informó el operador, en medio de recientes ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.

El metro de Kiev es una arteria de transporte vital para la capital y rara vez interrumpe sus operaciones, incluso durante intensos bombardeos rusos.

Alrededor de 800.000 pasajeros utilizan el sistema a diario, según datos publicados el año pasado, muchos de los cuales dependen de él para desplazarse al trabajo.

Los residentes también usan sus 52 estaciones como refugios antiaéreos durante los ataques rusos.

"Debido a un corte de energía proveniente de centros externos de suministro eléctrico, el servicio de trenes y el funcionamiento de las escaleras mecánicas han sido suspendidos temporalmente", señaló el Metro de Kiev en una publicación en Facebook.

El sistema seguirá funcionando como refugio hasta que se restablezca el suministro eléctrico, destacó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en una publicación en Telegram.

Rusia atacó la infraestructura energética de Ucrania a lo largo de casi cuatro años de invasión, pero Kiev afirma que este invierno ha sido el más duro hasta ahora, ya que los ataques dejaron sin electricidad y calefacción a millones de personas en medio de temperaturas bajo cero.