El mexicano Del Toro, en gran forma antes del Mundial de ciclismo

A solo dos semanas del Mundial de ciclismo en Ruanda, el prodigio mexicano Isaac del Toro demostró que se encuentra en gran estado de forma al ganar este jueves la Coppa Sabatini y completar el triplete de semiclásicas en Italia.

El compañero de Tadej Pogacar en el equipo UAE Emirates se impuso este jueves al francés Benjamin Thomas y al británico Ben Granger.

Es la 12ª victoria para el joven mexicano de 21 años, que el domingo ya había ganado el Gran Premio de la Industria y la Vuelta a Toscana el miércoles.

Del Toro se anuncia como uno de los grandes aspirantes a medalla en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo, el próximo 28 de septiembre en Kigali, que tendrá un recorrido muy duro y donde Pogacar será el gran favorito al oro.

Es también la 83ª victoria del UAE Emirates, que esta temporada está siendo el gran dominador del calendario ciclista, ya que el segundo equipo con más triunfos, el Lidl-Trek, suma 44.

