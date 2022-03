El mexicano Javier Aguirre, nuevo entrenador del Mallorca: "Necesito ver cómo está el 'animómetro'"

El mexicano Javier Aguirre es el nuevo entrenador del RCD Mallorca hasta final de la presente temporada y en sustituci贸n de Luis Garc铆a Plaza, destituido a falta de nueve jornadas de LaLiga Santander, tal y como ha anunciado el club bermell贸n este jueves con un comunicado.

"Javier Aguirre (Ciudad de M茅xico, 1959) se ha convertido en nuevo entrenador del RCD Mallorca. El t茅cnico llega a la isla para afrontar las 煤ltimas nueve jornadas del campeonato con el objetivo de conseguir la permanencia en Primera Divisi贸n", inform贸 el Mallorca.

Desde el club destacan su "experiencia en el f煤tbol" y en LaLiga, tras dirigir a Osasuna, Atl茅tico de Madrid, Zaragoza, RCD Espanyol y CD Legan茅s. En total, ha dirigido en Espa帽a m谩s de 450 partidos oficiales, entre Liga, Copa, Liga de Campeones y UEFA. Tambi茅n ha sido seleccionador de M茅xico en dos etapas, adem谩s de entrenar a las selecciones de Jap贸n y de Egipto.

En su nueva etapa como mallorquinista le acompa帽ar谩n el t茅cnico mallorqu铆n Toni Amor, quien lleg贸 a ser segundo entrenador del filial de la mano de Jaume Bauz脿, y el preparador f铆sico Pol Lorente.

Durante su presentaci贸n como nuevo t茅cnico, Aguirre se mostr贸 "muy contento de volver a la mejor liga del mundo". "Siempre me caus贸 buena impresi贸n Mallorca, hay potencial y material para quedarnos en Primera Divisi贸n, nos quedan nueve partidos a tumba abierta", afirm贸.

"El club siempre me llam贸 la atenci贸n y es una liga muy atractiva. Para m铆 es importante venir aqu铆, voy a trabajar con gente de la isla, pero lo que m谩s me atrajo es la plantilla, hay mucha calidad. Todo fue muy r谩pido durante las negociaciones. Lo que nos gusta es trabajar, el tema de la duraci贸n de contrato lo lleva mi representante, ojal谩 me quede aqu铆 por muchos a帽os", apunt贸 sobre su llegada.

El t茅cnico no quiso dar pistas sobre c贸mo jugar谩 el equipo en esta nueva etapa. "Es dif铆cil hacer un diagn贸stico cuando se ve al equipo solo como espectador. Necesito ver c贸mo est谩 los jugadores y armar un equipo competitivo para el s谩bado. No tengo la respuesta sobre c贸mo jugaremos, veremos c贸mo nos armamos", expres贸.

"Estar en descenso te condiciona mucho. Estar en un sitio inc贸modo te hace sacar un extra. Espero que esta vez salga bien y todos festejemos la permanencia del Mallorca. Necesito valorar c贸mo est谩 el vestuario, ver c贸mo est谩 el 'anim贸metro'. Tenemos que sacar un extra porque estamos en una zona comprometida y se agota el tiempo. Hay que incidir en el aspecto an铆mico de los jugadores", analiz贸 sobre el conjunto bermell贸n.

Aguirre, que insisti贸 en que la situaci贸n del equipo "no es desesperada", agradeci贸 la disposici贸n del antiguo t茅cnico Luis Garc铆a Plaza. "Es un colega con el que me he enfrentado varias veces, es un entrenador de los pies a la cabeza. Entre colegas siempre nos buscamos y nos comentamos cosas desde el respeto, no s茅 si lo har茅, pero todo lo que sea sumar ser谩 bienvenido", se帽al贸.