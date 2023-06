El mexicano Luis Urías recibe otro golpe; Cerveceros envían al infielder a las menores

NUEVA YORK (AP) — El infielder mexicano de los Cerveceros de Milwaukee Luis Urías recibió otro golpe en una frustrante temporada después de que el equipo lo relegó a las ligas menores.

Los Cerveceros anunciaron la decisión antes del juego ante los Mets de Nueva York. Urías fue enviado a Nashville de la Triple-A. El segunda base novato Brice Young regresó con los Cerveceros tras un periodo con Nashvile.

Urías bateó un promedio de .145, con .299 en base y un porcentaje de slugging de .236, así como un jonrón y cinco empujadas en 20 juegos desde que regresó de una lesión en el tendón de la corva. El pelotero de 26 años tiene sólo tres hits extra-base en 68 apariciones en el plato.

Tras sumar 23 cuadrangulares y 75 empujadas con los Cerveceros campeones de la Central de la Liga Nacional 2021, Urías bateó .239, con .335 en base, 16 cuadrangulares y 47 remolcadas en 119 juegos la campaña anterior.

Urías se lesionó el tendón de la corva en el primer juego de los Cerveceros y regresó el 5 de junio. No ha encontrado su ritmo en el plato.

“Siento que no la confianza no está en donde debería”, aseguró el mánager de los Cerveceros Craig Counsell. “Que viene primero —los problemas o la confianza— es algo difícil de responder, pero Luis ha sido un bateador consistente y no lo hemos visto este año”.

AP