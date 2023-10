SANTIAGO (AP) — Marco Verde vivió una noche inquieta antes de combatir en las semifinales de boxeo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. No sólo estaba en juego su pasaje a París 2024, sino también emular lo que hizo su padre.

El peso mediano mexicano cumplió con los dos objetivos.

Verde no pasó apuros para superar el jueves 5-0 al panameño Teodoro Beckford y amarró su pase a unos Juegos Olímpicos y seguirá la estela de su padre Manuel Verde Ríos, quien compitió en Barcelona 1992 — también en boxeo.

“Con el triunfo cumplimos uno de los primeros objetivos que era conseguir el pase a los Juegos Olímpicos, pero no me siento del todo satisfecho porque quiero ganar el oro y queda una pelea más para eso”, dijo Verde.

El mexicano de 22 años peleará por el oro en la final ante el ecuatoriano José Rodríguez, quien despachó 4-0 al canadiense Junior Peka.

Aunque podría parecer que su padre fue quien lo impulsó en el deporte de los puños, Verde dijo que en su familia querían que jugarán béisbol, el deporte de preferencia en su estado de Culiacán, en el Pacífico mexicano.

“Yo de niño viví los dos deportes, pero el boxeo exige más porque es individual y al final pensaba que a mí familia le gustaba más el béisbol, pero elegí este camino y se me están dando las cosas”, agregó el boxeador originario de Mazatlán.

Su elección parece haber sido la correcta porque como profesional ya tiene una marca de 15-0 con cinco nocauts, está coqueteando con su primera medalla de oro en Panamericanos y ya se clasificó a los Olímpicos.

“Me da mucho orgullo igualar a mi papá, de hecho ayer no podía dormir estaba pensando en cómo sería la pelea y tenía miedo (de no clasificar), pero al final el rival más fuerte es uno mismo y se me dieron las cosas”, agregó.

Verde ahora tiene en la mira superar lo hecho por su padre, quien compitió en la división de los semipesados y perdió en la primera ronda.

“Mi objetivo es una medalla olímpica y el podio”, dijo el mexicano. “Quiero que canten nuestro himno nacional en París”.