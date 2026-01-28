El milagro de Lisboa corona el supermiércoles de Champions, Real Madrid y PSG a la repesca

Un gol del arquero ucraniano Anatoli Trubin en la última acción permitió al Benfica clasificarse en el último puesto a la repesca de la Liga de Campeones de Europa este miércoles en Lisboa en el triunfo 4-2 ante el Real Madrid, que también jugará el playoff, como el vigente campeón PSG

- Mbappé, doblete sin premio -

A pesar de un doblete de Kylian Mbappé -13 goles en ocho partidos-, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa cayó al noveno puesto de la liga de 36 equipos de la Champions al perder ante el Benfica del antiguo entrenador blanco, José Mourinho

"Hemos jugado fatal. Nos falta un poco de todo. No voy a decir que es un problema solo de actitud o solo de fútbol, creo que es un tema general. Si no venís con todo a ganar un partido...", señaló un Mbappé muy crítico

Mourinho explotó de emoción cuando a la desesperada su arquero acertó a rematar de cabeza para situar a su equipo en el 24º puesto, el último que permite disputar la repesca

Fue el momento estelar del supermiércoles de la Champions, con los 18 partidos de la octava y última jornada jugándose en el mismo horario

La velada confirmó la supremacía del Arsenal, que completó un recorrido perfecto de ocho victorias en ocho partidos al batir 3-1 al modesto Kairat Almaty

"Es muy difícil ganar los ocho partidos seguidos en la Champions, han visto lo que ha pasado con otros equipos... Estoy muy orgulloso de mi equipo", dijo el técnico de los Gunners, Mikel Arteta

El Bayern Múnich, segundo, era el otro equipo que tenía asegurado el pase. Venció 2-1 en la cancha del PSV Eindhoven

Completaron las ocho primeras plazas Liverpool (6-0 al Qarabag), Tottenham (2-0 al Eintracht Fráncfort) y Barcelona (4-1 al Copenhague)

También el Chelsea (3-2 al Nápoles), Sporting de Lisboa (3-2 al Athletic de Bilbao) y Manchester City (2-0 al Galatasaray), con la Premier League mostrando su poderío al meter a cinco representantes en la ronda de los 16 mejores

- PSG e Inter, de la final al playoff -

Entre los perdedores de la noche, el París Saint-Germain (1-1 en casa ante el Newcastle) y el último finalista Inter de Milán (victoria 2-0 ante el Dortmund), además del quince veces ganador del torneo, Real Madrid, que deberán pasar por los playoffs en febrero

En ese repechaje también estarán otros equipos que conquistaron la máxima competición europea en el pasado, como Juventus y el propio Borussia Dortmund

También formará parte otro conjunto español en la ronda de dieciseisavos, el Atlético de Madrid, que cayó en casa ante el Bodo/Glimt noruego por 2-1

Los dos conjuntos madrileños, al igual que PSG, Inter y Juve, afrontarán la eliminatoria a doble partido como cabezas de serie, por lo que disputarán la vuelta en casa

El primer juego de la eliminatoria se disputará los días 17 y 18 de febrero, mientras que el choque definitivo tendrá lugar el 24 y 25 del mismo mes

El sorteo de los emparejamientos del repechaje de dieciseisavos se realizará el viernes

- El Nápoles, ilustre eliminado -

Entre los eliminados, el campeón italiano Nápoles, el Athletic de Bilbao y los dos clubes históricos neerlandeses, PSV Eindhoven y Ajax

Los napolitanos fueron la víctima más destacada por su estatus de campeón de la última Serie A

Su eliminación se consumó con una derrota 3-2 en su estadio Diego Maradona ante el campeón mundial Chelsea, que se impuso gracias a un doblete del brasileño João Pedro y logró una plaza en el Top-8

En otro partido a vida o muerte, el Athletic se quedó con la miel en los labios (29º, 8 puntos) al perder también 3-2 en San Mamés ante el Sporting de Lisboa, la sorpresa de esta fase, que se impuso con un gol in extremis (90+4') del brasileño Alisson Santos