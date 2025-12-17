El Milan defiende su Supercopa con más solidez y certezas que hace un año

Un año después de haber ganado la Supercopa de Italia con un entrenador que acababa de aterrizar en su banquillo, el Milan pone en juego el título a partir de este jueves en Riad, esta vez con muchas más certezas y expectativas.

Las escenas de felicidad en los vestuarios de los Rossoneri hablaban por sí mismas: con un habano entre los labios, el portugués Sergio Conceiçao, sonriente tras haber conquistado el primer trofeo del Milan desde 2022 tras remontar contra el Inter (3-2), se atrevió incluso a bailar.

Pero la felicidad del técnico portugués, que llegó a San Siro para reemplazar a su compatriota Paulo Fonseca, no duró mucho más: una 8ª posición en Serie A y una derrota en la final de la Copa de Italia le empujaron hacia la salida del club.

Su sustituto Massimiliano Allegri ha transformado a los Rossoneri, que ocupan ahora la 2ª posición de Serie A, a un punto del Inter, luego de una serie de 14 partidos consecutivos sin perder en campeonato (9 victorias, 5 empates).

El club lombardo, que cuenta con seis jugadores de su equipo reserva, entre ellos el hijo mayor del sueco Zlatan Ibrahimovic, se enfrentará en semifinales de la Supercopa el jueves al Nápoles.

El vigente campeón de la Serie A es tercero, a solo dos puntos del líder pero, diezmado por las lesiones, necesita recuperar aire.

El regreso a la convocatoria del atacante belga Romelu Lukaku, de vuelta tras una lesión en el muslo que le mantenía apartado desde mediados de agosto, podría ser el impulso que necesitan los hombres de Antonio Conte.

La otra semifinal, el viernes, enfrentará al Bolonia, vencedor de la Copa de Italia, contra el subcampeón de Italia en 2025 y actual líder del campeonato, el Inter.

Incluso si todavía no se ha completado el aforo del Al-Awwal Park de Riad, la Supercopa de Italia tendrá una dotación récord de US$27.000.000, 13.000.000 de ellos para el vencedor. Esta será la cuarta edición consecutiva en Arabia Saudita, y la sexta en la historia del torneo.

-- Programa de la Supercopa de Italia:

Jueves:

(19h00 GMT) Semifinal entre el Nápoles y el Milan

Viernes:

(19h00 GMT) Semifinal entre Bolonia e Inter de Milán

Lunes:

(19h00 GMT) Final

-- Últimos diez vencedores

2024: AC Milan

2023: Inter de Milán

2022: Inter de Milán

2021: Inter de Milán

2020: Juventus de Turín

- La Juventus de Turín es el equipo más laureado en la historia de la competición, creada en 1988, con nueve títulos, el último de ellos en 2020.