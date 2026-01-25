El Milan deja escaparse al Inter, el Nápoles se cae del podio

El Inter de Milán sale más reforzado de la 22ª jornada de la Serie A después de que el AC Milan no pasara del empate 1-1 ante la Roma este domingo, mientras que el Nápoles cayó 3-0 en el campo de la Juventus.

Desde la tranquilidad que le dio su victoria 6-2 del viernes sobre el Pisa, el Inter disfrutó a distancia de los tropiezos de sus principales perseguidores y ahora aventaja en cinco puntos al Milan (2º) y en nueve unidades al Nápoles.

Los Gli Azzurri, vigentes campeones, cayeron incluso a la cuarta plaza en beneficio de la Roma, que se sube al podio por una mejor diferencia de goles.

En el estadio Olímpico de la capital, el AC Milan resistió como pudo la ofensiva romana de la primera parte, con un guardameta Mike Maignan casi milagroso para evitar los tantos de Donyell Malen (19', 33') y Mehmet Çelik (45+1').

Después del descanso, la Roma perdió por lesión al francés Manu Koné, sustituido por un problema en el muslo derecho en el minuto 58.

El Milan fue ganando terreno poco a poco y terminó incluso por adelantarse en el marcador mediante el belga Koni De Winter (62').

La Roma, que llevaba tres triunfos por 2-0 consecutivos en el campeonato, pudo al menos evitar la derrota al transformar un penal en el 74, gracias a Lorenzo Pellegrini.

El Milan se queda con un sabor amargo con el empate aunque sigue manteniéndose sin perder en la Serie A desde que cayera ante la Cremonese en la primera jornada de esta temporada.

- La Juventus, con autoridad -

Mucho peor le fue al Nápoles, que ve alejarse la posibilidad de revalidar el Scudetto con su caída 3-0 en Turín.

"No puedo criticar a mis chicos, lo han dado todo. A veces puedes superar los obstáculos, otras veces nada. Tenemos la situación que tenemos (un alto número de lesionados), pero no podemos quedarnos llorando, tenemos que seguir adelante", afirmó el entrenador de los napolitanos, Antonio Conte.

Después de la derrota ante el Cagliari del pasado fin de semana, la Juventus se recuperó en este partido con los goles del canadiense Jonathan David (22'), del turco Kenan Yildiz (77') y del serbio Filip Kostic (86').

Con 42 puntos, la Juve es quinta a solo un punto de Roma y Nápoles.

La derrota no llega anímicamente en el mejor momento para el Nápoles, que el miércoles de la nueva semana se juega su continuidad en la Liga de Campeones de Europa.

Antes de la octava y última jornada, en la que recibirán al Chelsea inglés, los Gli Azzurri son 25º y por lo tanto están en puesto de virtual eliminación, ya que para disputar al menos los play-offs de repesca deben entrar entre los 24 primeros.

En los otros partidos del domingo, el Atalanta (7º) respetó la lógica al vencer 4-0 al Parma (15º).

Por contra, el Bolonia (8º) se vio sorprendido 3-2 por el Génova (13°), mientras que el Sassuolo (11º) se impuso 1-0 a la Cremonese (14ª).